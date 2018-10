Es wird düster am Goldhimmel!

Es ist länger her, dass wir uns mit unserer Kursprognose komplett gegen die Mainstream-Erwartung stellten. Schauen Sie auf unseren Chart und Sie werden unser Primärszenario sehen. Ganz klar, wir erwarten nach Beendigung der aktuellen Aufwärtsbewegung im gesamten Edelmetall und Minensektor einen deutlichen Abverkauf.Gut möglich, dass wir uns noch etwas weiter in unseren anvisierten Bereich von 1237 $-1262 $ ausdehnen und ein gewisser Teil der Anleger und Analysten bereits wieder zu früh im Wiederstandsbereich mit großen Erwartungen in den Markt springen.Wir schreiben im heutigen Update dazu: "Wie man gestern bereits in den Minen gesehen hat, kippt die Stimmung schneller als viele sich dies vorstellen können. Entsprechend bleibt es dabei, ohne einen Ausbruch über 1262 $, gibt es hier keine Chance auf ein hinterlegtes Tief. Damit hat eine Sicherung der aufgelaufenen Gewinne nun absolute Priorität. Das gleiche Vorgehen gilt es auch auf den GLD anzuwenden."Meine Positionen wurden im Gold sowie im GLD (SPDR Gold Trust), wie im Goldseiten Bericht von letzter Woche erwähnt, verkauft. Sollte die geringe Wahrscheinlichkeit eintreffen und wir stoßen nachhaltig durch die 1262 $ im Gold durch, wird der Markt nochmals auf attraktive und verhältnismäßig sichere Einstiegsniveaus zurücksetzen welche wir für Long Positionen nutzen.Die paar Dollar, die mir dabei verloren gehen, sind mir weit lieber, als hundert Dollar im minus zu stehen, wenn der Markt einbricht, was wir aktuell für wahrscheinlicher halten.Ich bin mir bewusst, jetzt werden mir wieder einige Leser schreiben: Woher wollen Sie das wissen, niemand kann wissen, wohin die Kurse morgen gehen, ob sie steigen oder fallen.Alles schon hundertmal gehört. Wer meine Analyse seit Jahren verfolgt, weiß, ich exponiere mich mit kritischen Marktmeinungen wie kaum ein anderer. Ich setze genaue Zielzonen, diese werden meist getroffen, aber auch mal deutlich durchbrochen, so wie in diesem Jahr, als der Markt weit tiefer fiel als von uns prognostiziert. Das passiert und dazu stehe ich.Wer setzt in Deutschland sonst noch genaue Zielbereiche, teilt diese mit der gesamten Leserschaft und handelt alle Positionen selber? Richtig, niemand! Die Verlaufswege der letzten zwei Monate decken sich genau mit dem von uns im Chart hinterlegten Primärszenario. Dies gilt natürlich auch für Silber und den gesamten Minensektor. Dieser wird nicht unbeschadet davon kommen wenn die Märkte auf einen letzten großen Absacker in die Kneipe einkehren.Durch unser Positions und Money Management, was mindestens genauso wichtig ist, wie eine gute Analyse, sind Sie auf beide Szenarien, vorbereitet und man muss kein Risiko eingehen.Ich ermutige auch Sie, folgen Sie unserem Weg, nutzen Sie unsere Strategie und Analyse, um die kommenden Wochen, in denen sich der Markt entscheiden wird, bestmöglich zu bestehen.Es kann nun sicher für den einen oder anderen, der in Positionen steckt, aus denen er momentan nicht raus kann ungemütlich werden, schreiben Sie mich dazu an, ich bin Ihnen gerne behilflich.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de