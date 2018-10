Perspektiven des chinesischen Goldmarktes - WGC-Studie

In der aktuellen Ausgabe seines monatlichen Newsletters "Gold Investor" nimmt der World Gold Council den chinesischen Goldmarkt unter die Lupe. Dabei gehen die Autoren in verschiedenen Interviews und Expertenbeiträgen vor allem auf die Perspektiven in unterschiedlicher Branchen ein, vom Bergbau über die Schmuckindustrie bis hin zum Versicherungswesen.China ist heute sowohl größter Produzent als auch größter Konsument des gelben Metalls. Nach Angaben des WGC stammen 13% des weltweit geförderten Goldes aus chinesischen Minen, während das Land gleichzeitig 23% der globalen Nachfrage stellt. Trotz des enormen Wachstums der Branche in den letzten beiden Jahrzehnten sehen die Experten noch umfangreiches Entwicklungspotential, insbesondere wenn die Liberalisierung und Internationalisierung der chinesischen Märkte weiter vorangetrieben wird.Auch institutionelle Investoren interessieren sich in China zunehmend für Gold. Wie aus dem Newsletter hervorgeht, untersucht beispielsweise die Versicherungsbranche derzeit in einer groß angelegten Studie die Möglichkeiten und Vorteile von Goldinvestments. Aufgrund der aktuellen Gesetzgebung dürfen langfristige Fonds wie Versicherungen, Rentenkassen etc. momentan kein Gold halten; es gibt jedoch Bestrebungen, dies zu ändern. Sollten die Regeln gelockert werden, könnte die Goldnachfrage des Landes noch einmal deutlich zunehmen.Vor neuen Herausforderungen steht auch die chinesische Goldschmuckindustrie, die in den letzten Jahren mit einem Nachfragerückgang zu kämpfen hatte. In einem Artikel werden jedoch die Strategien beleuchtet, mit denen die Juweliere zuletzt versuchten, das Interesse der jüngeren Generation zu wecken und dabei erste Erfolge verbuchen konnten.Zudem wird erklärt, welchen Einfluss die umfangreiche Infrastruktur- und Handelsinitiative der Neuen Seidenstraße auf den Goldmarkt haben könnte.Den gesamten Bericht können Sie auf der Webseite des WGC lesen und herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de