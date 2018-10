Defla XXXL - Kein Raum mehr weltweit mit steigender freier Geldmenge

Lokalen Geldmenge; plus der

Aus anderen Regionen zufließenden Geldmenge (aus Exportbezahlung oder erhaltenen Dividenden und Zinsen oder zufließenden Investitionen); minus der

In andere Regionen abfließenden Geldmenge (aus Importbezahlung oder gezahlten Dividenden und Zinsen oder abfließenden Investitionen z.B. Richtung anderer Regionen)

Kreditgeldsysteme sind ja eingebaut auto-deflationär, Verminderung der Verschuldung ist Verminderung der Geldmenge und bei Beschleunigung durch Schuldenkrise dann ein Selbstläufer, die Deflationsspirale. Die Goldmenge steigt um 2,5% jährlich und bei einem Goldstandard deflationiert somit nichts, er ist inflationssichernd. Aber der Goldpreis steigt dann nicht mehr, also bitte nur im Notfall.Stark simplifiziert, um hier nicht zu lange zu warden: Die AKTIVE, FREI VERFÜGBARE GELDMENGE in einer Region besteht aus der:Der Wert des Eigenkapitals von Exporteuren ist daher abhängig von der durch diese per Verkäufe lukrierbaren Geldmenge in der Summe der KUNDENREGIONEN.Hier die Entwicklung des Wertes des Eigenkapitals der Unternehmen Porsche und BMW in einem Jahrund dazu die Entwicklung des Wertes des Eigenkapitals der größten Deutschen Bank und bedeutendsten Bank der EU in einem Jahr, der Deutsche Bank AGZum Vergleich dazu die Entwicklung des Wertes des Eigenkapitals des Italienischen Sportautokonkurrenten Ferrari in einem Jahr