Kitcos Goldumfragen: Marktteilnehmer überwiegend optimistisch

Die Vertreter von Wall Street und Main Street rechnen gleichermaßen mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends am Goldmarkt in den kommen den Tagen. Dies geht aus der wöchentlichen Umfrage hervor, die das Nachrichtenportal Kitco News unter Privatanlegern und Finanzprofis durchführt.In der vergangenen Woche gaben 18 Analysten ihre Prognosen ab. Von diesen waren zwölf (67%) bullisch eingestellt, während nur einer (6%) davon ausging, dass der Goldkurs vorerst wieder nachgibt. Die übrigen fünf Marktbeobachter (28%) erwarten eine Seitwärtsentwicklung.Außerdem gaben 444 private Goldbesitzer ihre Stimme in der Online-Umfrage ab. 66% von ihnen (291 Teilnehmer) glauben ebenfalls, dass der Kurs des gelben Metalls weiter steigt. Dagegen rechnen 24% (106 Personen) mit einem Rückgang. Die übrigen 11% (47 Personen) erwarten keine großen Kursänderungen in dieser Woche.© Redaktion GoldSeiten.de