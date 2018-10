LBMA setzt auf Blockchain zur Bekämpfung von "Blutgold"

Die London Bullion Market Association, der Betreiber des weltweit größten Goldhandelsplatzes, will bei einem Treffen in Boston in dieser Woche untersuchen, inwiefern die Blockchain-Technologie dazu beitragen kann, den Verkauf von illegal gefördertem Gold zu unterbinden. Ziel ist dabei vor allem, bewaffneten Rebellengruppen und Drogenkartellen eine wichtige Finanzierungsquelle zu entziehen.Wie Bloomberg kürzlich berichtete, ist die illegale Goldgewinnung die wichtigste Einkommensquelle südamerikanischer Guerillas und krimineller Vereinigungen - noch vor dem Anbau von Kokain. Darüber hinaus würden illegale Minenbetriebe auch der Kinderarbeit, Prostitution und großflächigen Umweltzerstörung Vorschub leisten. Der Forschungsgruppe InSight Crime zufolge hat der Kampf um reiche Goldlagerstätten allein in Kolumbien Hunderttausende Menschen zur Flucht gezwungen.Um die Herkunft des gelben Metalls und einen verantwortungsvollen Abbau nachzuweisen, arbeiten bereits mehrere Branchenorganisationen, Scheideanstalten und Minengesellschaften an einer blockchainbasierten Lösung. Ziel ist es, den Weg des Goldes von der Mine bis in das Juweliergeschäft lückenlos aufzuzeichnen.Die LBMA verfügt bereits über eine Richtlinie zur verantwortungsvollen Beschaffung von Gold, in deren Rahmen die Unternehmen jährlich geprüft werden. Die Einhaltung der Vorgaben ist notwendig für eine Zertifizierung des Goldes nach dem Good-Delivery-Standard. Nun soll jedoch eine globale Plattform geschaffen werden, auf der alle Daten zum Abbauort, zur Weiterverarbeitung durch die Scheideanstalten etc. hinterlegt werden.Nach Angaben des Artikels arbeiten einige Unternehmen bereits an eigenen Lösungen. Sprott entwickelt beispielsweise gemeinsam mit Emergent Technology Holdings ein entsprechendes System. Namhafte Produzenten und Scheideanstalten wie Yamana Gold Iamgold und Valcambi haben bereits Interesse an der Technologie angemeldet.Der Druck auf die Unternehmen der Branche hatte sich in diesem Jahr verstärkt, nachdem Elemental LLC, zuvor eine der größten Scheideanstalten in den USA, im Zusammenhang mit illegalem Gold aus Peru verurteilt wurde.Das "Blutgold" ist nicht das einzige Thema, das bei dem Treffen der LBMA auf der Tagesordnung steht. Die Organisation plant auch die Erweiterung ihrer Umwelt-, Sozial- und Good-Governance-Standards.© Redaktion GoldSeiten.de