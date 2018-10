Analyst Milling-Stanley: Gold hat seinen Glanz nicht verloren

In einem heute auf Bloomberg veröffentlichten Interview spricht George Milling-Stanley, leitender Gold-Stratege von State Street Global Advisors, über die wiedergewonnene Stärke am Goldmarkt und die weiteren Aussichten für das Edelmetall. Seiner Ansicht nach ist vorerst mit einer Fortsetzung der Kursgewinne zu rechnen."Hinter uns liegt gerade eine Zeit, in der die saisonale Goldnachfrage typischerweise schwach ist" erklärt der Marktbeobachter. "Diese dauert etwa drei Monate im Sommer auf der Nordhalbkugel und ist nun vorbei. Jetzt befinden wir uns in der indischen Festsaison. Das chinesische Neujahrsfest liegt ebenfalls in nicht allzu ferner Zukunft. Weihnachten, Valentinstag... vor uns liegen die acht oder neun Monate des Jahres, in denen die Goldnachfrage normalerweise am stärksten ist."Auch die Kursrückgänge an den Aktienmärkten haben den Goldpreis nach Einschätzung von Milling-Stanley zuletzt unterstützt.In den vergangenen Monaten seien vor allem zwei Trades beliebt gewesen: Long-Positionen auf den US-Dollar und Short-Positionen auf Gold. Mittlerweile könne man beobachten, dass die Marktteilnehmer ihre Dollar-Engagements etwas abbauen und beginnen, die Short-Positionen am Goldmarkt einzudecken. "Damit haben sie aber gerade erst begonnen", so Milling-Stanley. Das Aufwärtspotential für Gold werde dadurch zusätzlich verstärkt.Dem Experten zufolge ist der kürzliche Anstieg der Goldpreise in Indien vor allem darauf zurückzuführen, dass die Juweliere und Händler ihre Bestände vor der Hochzeits- und Festsaison aufstocken. Signifikante negative Auswirkungen auf die Nachfrage erwartet er nur, falls die Rupie deutlich an Wert verliert und Gold infolgedessen unerschwinglich für die lokale Bevölkerung wird.In Bezug auf charttechnische Faktoren meint der Analyst: "Ich denke nicht, dass es bis zu einem Kursniveau von etwa 1.350 $ signifikante Widerstände gibt. […] Die Unterstützung bei 1.150 $ wurde in den letzten rund fünf Jahren sehr oft getestet. Ich bin diesbezüglich also ziemlich zuversichtlich." Ein Test der nächsten Widerstandszone sei in den kommenden sechs bis zwölf Monaten zu erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de