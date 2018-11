So verursacht die Regierung Inflation

Wir wissen, dass Inflation, eine Geldentwertung durch die Regierung ist. Die Auswirkungen der Inflation zeigen sich in Form von allmählich steigenden Preisen. Die höheren Preise sind eine Widerspiegelung des Kaufkraftverlustes der involvierten Währung. In unserem Fall ist das der US-Dollar.Der untere Chart, der bis 1914 zurückreicht, zeigt Zunahmen des Verbraucherpreisindexes im Jahresvergleich.Die grünen Säulen stellen Jahre dar, in denen die Preise von Waren und Dienstleistungen - wie durch den Verbraucherpreisindex dargestellt - zugenommen haben. Dies ist "eine Reflexion des Kaufkraftverlusts" des US-Dollars.Die roten Säulen repräsentieren Jahre, in denen der Preis von Waren und Dienstleistungen abgenommen hat. Die fallenden Preise dieser Jahre sind "eine Reflexion der Kaufkraftsteigerung des US-Dollar".Die überwältigende Überlegenheit der grünen Jahre gegenüber den roten Jahren (wichtige rote Jahre sind 1921-22, 1926-28, 1930-32 und 1938) deutet auf einen langfristigen und bis heute andauernden Rückgang des US-Dollarwerts über mehrere Jahrzehnte hinweg hin. Jedoch wird das Ausmaß dieser Abnahme schnell unterschätzt.Die Auswirkungen sind kumulativ. Und wenn man erfährt, dass der US-Dollar über die im obigen Chart dargestellte Zeitspanne hinweg 98% seiner Kaufkraft verloren hat, wird der Ernst der Situation deutlich.Der Begriff "Regierung" umfasst auch die Zentralbanken. Das US-amerikanische Finanzministerium, in Verbindung mit der Federal Reserve, erweitert die Geld- und Kreditmenge kontinuierlich, indem Staatsanleihen, Schatzwechsel und Schatzanweisungen ausgegeben werden.Die Federal Reserve erhält die neu zertifizierten Wertpapiere und gibt dann einen Kredit an das US-Finanzministerium aus, der die zugehörige Dollarmenge reflektiert.Das Finanzministerium gibt daraufhin die neuen Mittel aus, die es von der Federal Reserve erhalten hat, und die Fed händigt die Staatspapiere an bestimmte Wertpapierhändler aus, die diese wiederum Investoren anbieten. Diese Investoren umfassen ausländische Regierungen, große Unternehmen und Privatpersonen.Aber woher nimmt die Federal Reserve das Geld, das sie der US-Regierung gibt?Es wird aus dem Nichts erschaffen.Das Geld war niemals wirklich vorhanden. Dennoch wurde es sofort nach Erhalt der neuen Staatspapiere an das US-Finanzministerium ausgegeben.Stellen Sie sich vor, dass Sie zur Bank gehen. Dort möchten Sie einen Kredit über 1 Millionen Dollar anfordern. Die Bank stimmt gnädigerweise zu, auch wenn das Geld, das Ihnen geliehen wird, nicht in der Bank vorhanden ist. Sie nehmen das Geld und rennen... und geben es aus... alles... und noch mehr.Ihre Bank besaß nicht die nötigen Mittel, um Ihnen Geld zu leihen. Doch trotzdem tat sie es. Wie? Sie hat es erschaffen; ganz alleine für Sie. Die ausgleichende Bilanz für das neu geschaffene Geld ist der Kreditvertrag, den Sie unterzeichnet haben.Wenn Ihr Kredit fällig wird, dann besuchen Sie die Bank. Sie unterzeichnen einen neuen Kreditvertrag über 2,5 Millionen Dollar. Also 1 Millionen Dollar für den ursprünglichen Kredit, sowie 1,5 Millionen Dollar, um Ihre üblichen Ausgaben in Höhe von 1 Million Dollar zu decken und die zusätzlichen Ausgaben über 0,5 Millionen Dollar zu bedienen, die durch Ihre "Defizitausgaben" entstanden sind.Sie sind nicht besorgt. Und Ihre Bank auch nicht. Sie beide wissen, dass Sie dieses Spiel unendlich fortsetzen können.Das ist natürlich absurd. Genau das ist der Punkt. Dieses Vorgehen nennt sich "Monetarisierung der Schulden". Und es ist das perfekte Beispiel für die Kreierung eines Gegenstandes aus dem Nichts. Genau das passiert zwischen der Federal Reserve und dem US-Finanzministerium. Es ist schön, an der Spitze der Nahrungskette zu stehen.