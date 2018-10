Mise a Jour des Ressources 43-101 de la Mine Elder et de la Propriete Tagami et Mise a Jour de L'etude Economique Preliminaire Preparee par Roche, Groupe-Conseil en 2012

Mont-St-Hilaire, Quebec, Canada / TheNewswire / le 30 octobre 2018 - M. Renaud Hinse, president et chef de la direction de Mines Abcourt inc. (la << Societe >> ou << Abcourt >>) (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin : AML-BE et Frankfort : AML-FF) annonce qu'une mise a jour d'un rapport 43-101 sur les ressources de la propriete Elder et de la propriete Tagami a ete preparee par M. Jean-Pierre Berube, ingenieur en geologie. Monsieur Berube est une personne independante. M. Renaud Hinse, ingenieur minier, a prepare une mise a jour de l'etude economique preliminaire de Roche, Groupe-conseil de 2012. Tous les deux sont designes comme des << personnes qualifiees >> selon le Reglement 43-101. Chacun a une experience pertinente dans le domaine qui le concerne. Il n'etait pas necessaire d'avoir une personne independante pour realiser cette mise a jour puisque l'estimation des ressources n'indique pas une augmentation de 100%, ou plus.

La mine Elder est constituee d'une concession miniere, de deux baux miniers et des claims adjacents.

A la mine Elder, la veine #1 est la veine principale. Elle est continue sur une distance d'environ 650 metres de la surface jusqu'au fond de la mine. Le pendage est de 22o vers le sud. Elle est accompagnee de la veine #3 et de la veine #6, ayant la meme direction et le meme pendage. Il y a aussi les veines #2 et #2A, du 4e niveau a la surface, avec la meme direction et un pendage d'environ 40o S, ainsi que la veine #4 avec une direction nord-sud et un pendage de 22o vers l'est.

La veine #7 est indiquee dans un trou qui a donne des valeurs marginales. D'autres forages seront faits pour evaluer le potentiel economique de cette structure.

La propriete Tagami est constituee de 10 claims et elle se trouve immediatement au nord de la propriete Elder. La mineralisation connue, de la surface jusqu'a 150 m de profondeur se trouve dans une zone de faille ayant une direction de N-40o E et un pendage de 50o vers le sud-est, ainsi que dans les murs de cette faille ou on trouve des veines ayant la meme direction mais avec un pendage d'environ 20o vers le sud-est.

Abcourt detient 100% des proprietes Elder et Tagami.

Voir la coupe transversale de la mine Elder.



Tableau des Ressources et Parametres Utilises

En date du 31 mai 2018, les ressources minerales dans les categories mesurees et indiquees etaient comme suit :

ZONE MESUREE INDIQUEE MESUREE + INDIQUEE ONCES D'OR (On) TONNES TENEUR TONNES TENEUR TONNES TENEUR (metriques) (g/t) Au (metriques) (g/t) Au (metriques) (g/t) Au ELDER VEINE 1 32 607 5,09 159 502 6,91 192 109 6,60 40,755 VEINE 2 5 343 5,36 75 957 6,39 81 300 6,32 16,516 VEINE 3 0 0,00 15 321 6,27 15 321 6,27 3,088 VEINE 4 18 181 6,35 104 176 6,26 122 357 6,28 24,691 VEINE 6 0 0,00 52 739 6,53 52 739 6.53 11,077 SOUS-TOTAL 56 131 5,52 409 695 6,57 463 826 6,45 96,126 TAGAMI 0 0,00 174 258 6.22 174 258 6.22 34,848 TOTAL: 56 131 5.52 581 952 6,47 638 083 6.38 130,974

Ressources mesurees et indiquees d'Elder et de Tagami

Les parametres techniques utilises ont ete :

Densite : 2,70 t/m3, epaisseur minimum : 1,8 m

Teneur de coupure minimum : 3,45 g/t Au

Teneur des coupures des hautes valeurs : 31,1 g/t Au

Le total des ressources de categories mesurees et indiquees de la mine Elder et du projet Tagami est montre dans le tableau de la page precedente. On estime ces ressources a 638 083 tonnes a une teneur de 6,38 g/t Au.

De plus, les ressources presumees totalisent 547 746 tonnes a une teneur de 5,48 g/t Au. Voir ci-dessous.

ZONE PRESUMEE ONCES D'OR (On) TONNES TENEUR (metriques) (g/t Au) ELDER VEINE 1 119 276 5.41 20 749 VEINE 2 75 051 43 847 5.70 13 755 VEINE 3 43 847 5.37 7 571 VEINE 4 103 169 7.89 25 920 VEINE 6 39 908 5.36 6 877 SOUS-TOTAL 380 251 6.12 74 872 TAGAMI 167 495 5.48 29 510 TOTAL: 547 746 5.93 104 382

Ressources presumees d'Elder et de Tagami

Les parametres techniques utilises pour le calcul des ressources presumees sont les memes que ceux utilises pour le calcul des ressources minerales mesurees et indiquees decrites precedemment.

Note : Les ressources presumees ne sont pas considerees en ce moment dans notre estimation. Il est toutefois raisonnable de s'attendre a ce que la majorite des ressources minerales presumees soit convertie en ressources mesurees ou indiquees suite a des travaux d'exploration.

RESSOURCES AVEC UN POSSIBILITE RAISONNABLE D'ETRE EVENTUELLEMENT EXTRAITES ECONOMIQUEMENT

RESSOURCES MINERALES MESUREES ET INDIQUEES RESSOURCES MINERALES RECUPEREES A 85% DILUTION 40% RESSOURCES TELLES QU'INDIQUEES CI-DESSUS TONNE TENEUR g/t TONNE TENEUR g/t TONNE TENEUR g/t TONNE TENEUR g/t MESUREES 56 131 5,52 47 711 5,52 19 084 0,0 66 795 3,94 INDIQUEES 407 695 6,57 346 541 6,57 138 616 0,0 485 157 4,69 TOTAL 463 826 6,45 394 252 6,32 157 700 0,0 551 952 4,51

Voici la definition de ressources de ICM:

<< Une ressource minerale est une concentration de materiaux dans l'ecorce terrestre ayant un interet economique avec une forme, une teneur ou qualite et quantite avec une possibilite raisonnable d'etre eventuellement extraite economiquement. La location, quantite, teneur ou qualite, continuite et autres qualifications geologiques d'une ressource minerale sont connues, evaluees et interpretees a partir d'evidences geologiques et connaissances, incluant l'echantillonnage. >>

Facteur de dilution lors de l'exploitation

L'exploitation commerciale a debute le 1er janvier 2016.

De janvier 2016 a juin 2018, un total de 267 064 tonnes metriques a une teneur de 4.43 g/t d'or ont ete extraites (echantillons des wagons).

Dans son etude economique preliminaire de 2012, Roche avait utilise un facteur de recuperation des ressources de 85 %. Nous avons utilise le meme facteur.

Lors de l'exploitation, pour etre certain d'extraire toute la mineralisation, il faut prendre un peu de sterile. Si on ne prend que 0,15 m de sterile, en bas et en haut d'une zone mineralisee de 1,8 m, on obtient 15 % de dilution. De plus, des variations frequentes de pendage amenent une certaine quantite de sterile. A cela s'ajoute la variation des teneurs dans les veines et lors des sautages dans les zones faillees, il peut y avoir du surcassage (overbreak). Tous ces facteurs contribuent a la dilution apparente d'environ 40 %. Nous n'attribuons pas de teneur a la dilution.

Par contre, Roche avait utilise seulement 20 % de dilution avec une teneur de 0,69 g/t d'or. Cette estimation de Roche a ete faite sans le benefice d'essai de minage parce qu'a cette epoque, la mine etait noyee. Selon notre experience, meme en faisant de notre mieux pour controler le minage, nous obtenons 40 % de dilution. Nous ne donnons pas de valeur aux materiaux de dilution.

Methode d'exploitation

Les veines ont, en general, un pendage de 22% et une epaisseur moyenne d'environ 2 metres.

La mine est desservie par deux puits et seize niveaux. Le puits No.1 sert a la ventilation et de sortie de secours. Le puits No.2 sert pour la production. La distance entre les niveaux varie de 41 metres a 61 metres. Des galeries 2,7 m x 2,8 m donnent acces a la mineralisation. Lorsque la galerie a atteint la zone mineralisee, elle la suit pour permettre le developpement des chantiers. Sur les niveaux 3 et 4, un total d'environ 240 metres de galerie sera dans la mineralisation.

L'extraction se fait avec la methode chambres et piliers. Le toit et une partie des murs sont securises avec des boulons et un grillage. Avec cette methode d'extraction, environ 15% des ressources sont laissees en pilier. Une partie de ces piliers sera recuperee a la fin des operations.

La largeur des chambres et la dimension des piliers ont ete etablies par une etude geotechnique de Golder Associes en 1986 et par une inspection de Golder, en 2014.

Une equipe de chantier comprend generalement deux foreurs, deux preposes au raclage et un prepose au marinage.

Le taux de production mensuel est presentement de l'ordre de 11 000 tonnes. Notre objectif est d'atteindre 12 500 tonnes par mois. La vie de la mine est basee sur les ressources mesurees et indiquees existantes et est de 4,25 ans. La conversion eventuelle des ressources presumees en ressources mesurees ou indiquees rallongerait la vie de la mine d'environ 3,5 ans pour un total de 7,75 ans, sans compter les ressources de Tagami.

Analyse economique

General

Une analyse economique preliminaire a ete preparee sur le modele de la valeur nette actualisee (VAN). Ce modele est construit sur la base d'un dollar constant. Il n'y a pas de provision pour l'inflation ni pour les impots a payer. La mine est presentement en exploitation, sans dette. Le taux de rentabilite interne n'a pas ete utilise dans ce rapport puisque la mine est deja en operation et il n'y a pas d'investissement initial.

Hypotheses

Les hypotheses utilisees sont indiquees dans le tableau suivant. L'analyse de sensibilite est faite pour des variations du prix de l'or de 10$ en plus et en moins.

Hypotheses

Description Unites Valeur Prix de l'or $US / once 1 230 Taux de change Cdn / US 1,30 Taux d'escompte % par annee 8

Royautes

Le cout des royautes est deja incorpore dans les couts operationnels.

Hypotheses techniques

Hypotheses techniques

Description Unites Valeur $ Total des ressources mesurees et indiquees minables Tonnes 551 953 Taux d'extraction annuel Tonnes usinees par annee 130 000 Vie de la mine Annees 4,25 Teneur de la mineralisation g/t Au 4,51 Recuperation a l'usine de l'or % 97 Valeur nette recuperable $ Cdn/t 224,74 Production totale d'or par annee Onces 18 300 Cout des depenses capitales courantes $ Cdn/t 19,19 Cout operationnel total par tonne $ Cdn/t 191,24 Affinage de l'or $ Cdn/once 1,31

Modele financier et resultats

Un sommaire des hypotheses techniques est donne dans le tableau ci-dessus. Un revenu total a la mine de 124 M$ est prevu, soit 224,74$ par tonne.

Les depenses capitales courantes requises au cours de l'exploitation sont de 10,6 M$, soit 19,19$ par tonne de ressources mesurees et indiquees recuperables.

Les couts operationnels sont de 191,24$ par tonne pour un total de 105,4 M$, incluant les redevances de 6,89$ par tonne pour un total de 3,8 M$. Un fonds de roulement pour couvrir environ un mois de production, soit pres de 2,5 M$ est necessaire. Ce montant est deja disponible au 30 juin 2018

L'analyse financiere indique un flux de tresorerie net de 7,9 M$ avant impots et de 4,1 M$ apres impots. La valeur nette presente escomptee a 8% est de 6,5 M$ avant et de 3,5 M$ apres impot.

Sommaire de l'evaluation du projet

Description Evaluation de base $ Cdn Revenu a la mine total 124 000 000 Depenses capitales encourues lors de l'exploitation 10 600 000 Depenses operationnelles totales incluant les redevances 105 600 000 Flux de tresorerie net avant impots 7 900 000 Flux de tresorerie net apres impots 4 200 000

Taxes et impots

La Mine Elder est assujettie aux impots federal et provincial et aux impots miniers du Quebec. L'impot sur le revenu est calcule conformement aux legislations federales et provinciales. Le taux d'impot sur le revenu federal est de 15% et le taux d'impot provincial varie comme suit :

- 2017 11,8 % - 2018 11,7 % - 2019 11,6 % - 2020 11,5 %

L'impot minier en vertu du droit minier au Quebec est calcule conformement a la loi sur l'impot minier du Quebec modifiee en 2014. Selon le nouveau regime d'impot minier, un exploitant doit payer a titre de droit minier le plus eleve d'un impot minimum progressif etabli en fonction de la valeur de la production a la tete du puits et de l'impot minier progressif sur les profits annuels.

Le nouvel impot minier sur le profit annuel se calcule selon un taux progressif variant de 16% a 28% (remplacant le taux unique de 16 % de l'ancienne loi), determine en fonction de la marge beneficiaire de l'exploitant :

- Marge beneficiaire jusqu'a 35 % : 16% - Marge beneficiaire de 35% a 50% : 22% - Marge beneficiaire de 50% a 100% : 28%

On constate que selon le nouveau regime, une entreprise ayant une marge beneficiaire elevee paiera un impot sur le profit annuel plus eleve.

L'impot minier minimum progressif correspond a 1% des premiers 80 millions $ de la valeur de la production a la tete du puits et de 4% a l'egard de la valeur de la production a la tete du puits excedant les premiers 80 millions $.

Analyse de sensibilite

Une analyse de sensibilite a ete realise base sur les hypotheses economiques et techniques presentees aux sections precedentes afin d'evaluer l'impact de la variation des depenses capitales, des couts d'operations et du prix de l'or sur la valeur nette du projet escompte a 8 %. Chacune des variables est analysee distinctement. L'analyse a ete realise suivant des variations selon un intervalle de +/- 30% par tranche de 10% pour les trois variables.

Selon l'analyse realisee, la valeur nette presente ne semble pas affectee d'une facon importante par une augmentation ou une diminution des couts en capital. De fait, l'axe des capex est presque horizontal ce qui demontre que la variation de ce parametre a peu d'effet sur la valeur nette presente. La proportion des couts en capital (moins de 1%) par rapport a l'ensemble des couts est peu importante ce qui explique le fait qu'une variation de ces couts a un faible impact sur la valeur nette. Cette derniere est plus sensible a une variation des couts d'operation (Opex) et du prix de l'or.

La valeur nette presente est egalement sensible a la teneur du minerai. Une hausse de 10% de la teneur soit jusqu'a 5 g/t d'or augmenterait le flux de tresorerie net avant impot de 15M$ et donnerait une valeur presente nette d'environ 11,9M$. Lors du dernier trimestre de l'exercice 2018, soit avril, mai et juin, la teneur moyenne ponderee de la mineralisation a ete de 4,81g/t d'or. Notre objectif au cours des prochains mois est d'avoir 5,0 g/t d'or a l'usine.

Ce graphique et le graphique precedent montrent des variations importantes du prix de l'or, des couts operationnels et de la teneur de la mineralisation. Les variations actuelles devraient etre beaucoup moins accentuees.

Assurance et Controle de la Qualite (QA/QC)

Dans le cadre de ses operations, Abcourt applique un protocole d'echantillonnage pour les trois methodes utilisees; carottes de forage (serie D), rainures (serie F) et roches cassees (serie M) afin d'en faire la reconciliation avec les onces d'or produites a son usine de Geant Dormant. Le laboratoire est dirige par un chef analyste qui possede une experience pertinente dans le domaine. Ce laboratoire maintient un programme interne de controle de qualite. Les resultats d'analyses des doublons, blancs et etalons de mesure apparaissent a intervalles reguliers (3/24) lors de la presentation des donnees.

La verification de 15 echantillons de rainures (F) et de 10 echantillons de wagons (M) faite aupres d'un laboratoire accredite (ALS-Chemex), indique que les resultats d'analyses des deux laboratoires ont un fort coefficient de correlation (R2=0,9753) meme en incluant la valeur aberrante obtenue de l'echantillon M18465.

Voir graphique ci-dessous.



Analyses GD (g/t Au)



Fort coefficient de correlation entre les analyses de Geant Dormant (GD)

versus ALS-Chemex (ALS) sans la valeur aberrante

A propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est un producteur d'or et une societe canadienne d'exploration avec des proprietes strategiquement situees dans le nord-ouest du Quebec, au Canada. La propriete Elder contient des ressources en or et elle a fait l'objet d'une etude PEA positive en 2012. Abcourt se concentre presentement sur l'exploitation de la mine Elder.

La propriete Abcourt-Barvue a des ressources minerales en argent et en zinc (2014). Une etude de faisabilite a ete completee par Roche et Genivar en 2007 et une mise a jour est en cour.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Geant Dormant, qui se trouve a mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Quebec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Quebec. La mine Geant Dormant possede une usine pouvant traiter de 700 a 750 tonnes par jour. Une evaluation des ressources minerales, selon le reglement NI 43-101, a ete deposee sur Sedar dernierement.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter notre site web www.abcourt.com et le site Sedar www.sedar.com.

Ce communique de presse a ete prepare par M. Renaud Hinse, ingenieur et president de Mines Abcourt inc. Monsieur Hinse est une personne qualifiee selon les termes du Reglement 43-101. M. Hinse a approuve la divulgation des informations scientifiques et techniques.

Enonces Prospectifs

Le present communique renferme des declarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communique, l'emploi des termes << estimer >>, << projeter >>, << anticiper >>, << prevoir >>, << viser >>, << croire >>, << esperer >>, << pouvoir >> et des expressions semblables, de meme que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des declarations prospectives. Les declarations prospectives sont fondees sur des attentes actuelles et ne sont pertinentes qu'a la date de leur publication. Sauf exception prevue dans les lois applicables, la Societe ne prend aucun engagement, ni la responsabilite de mettre a jour ou de reviser publiquement toute declaration prospective ou toute information prospective a la lumiere de nouvelles donnees, d'evenements futurs ou pour toute autre raison.

Les facteurs qui peuvent causer une difference importante entre les resultats reels et ceux indiques dans les declarations prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au marche, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar americain, la teneur du minerai extrait et des difficultes imprevues dans les activites minieres pouvant influer sur les revenus et les couts de production. D'autres elements, telles des incertitudes en matiere de reglementation gouvernementale, pourraient egalement modifier les resultats. S'il y a lieu, d'autres risques peuvent etre decrits dans les rapports annuels et periodiques de Mines Abcourt inc. L'information prospective incluse dans ce document est faite a la date de publication de ce communique.

Pour de plus amples informations :

Renaud Hinse, president

T : 819 768-2857 450 446-5511

F : 819 768-5475 450 446-3550

Courriel: rhinse@abcourt.com



