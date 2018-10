Yamana Gold macht es spannend

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die kanadische Yamana Gold Inc. Aktie zeigt sich im bisherigen Oktoberverlauf und einem Verlust von aktuell rund 10% äußerst schwach. Hierbei visiert die Aktie das Tief vom Juli 2017 bei 2,21 USD. Was an diesem Punkt dann passiert bleibt abzuwarten, doch technisch betrachtet kann ein weiterer Rückfall nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Mehr dazu im Fazit.Der Goldpreis löst sich aktuell von seinen Tagestiefs und zieht von der Intraday-Unterstützung bei 1.222 USD wieder gen Norden an. Davon zeigen sich die Minen bislang unbeeindruckt, sodass man erst einmal das weitere Geschehen beobachten muss. Denn rund um das Niveau von 2,21 USD könnte auch jederzeit eine Erholungsbewegung starten. Schließlich waren die vergangenen drei Monate wahrlich ein Desaster in Sachen Performance. Sollte es daher zu einem Abprall oder einer Bodenbildung rund um 2,21 USD kommen, wären mit Blick auf die kommenden Handelswochen durchaus Niveaus von 2,50 USD und ggf. darüber hinaus bis zum Widerstand bei 3,15 USD denkbar.Ganz anders gestaltet sich die Situation natürlich dann, sofern die Notierungen weiter abstürzen. Ein Tagesschlussstand unterhalb von 2,21 USD könnte dabei stimulierend im Rahmen weiterer Verkaufsaktivitäten wirken. Dementsprechend wäre eine Korrekturausdehnung bis mindestens 1,65 USD einzukalkulieren, bevor weitere Abgaben über 1,45 USD bis hin zum Tief vom Januar 2016 bei 1,38 USD auf die Agenda rücken könnten.Für einen spekulativ ausgerichteten Anleger bietet die gegenwärtige Situation eine hervorragende Ausgangsbasis. Sollte die Unterstützung von 2,21 USD nämlich halten, könnte es mit Blick auf die kommenden Handelswochen durchaus anziehende Notierungen bis 2,50 USD und ggf. darüber hinaus bis 3,15 USD geben.Bei anhaltender Schwäche und einem Einbruch per Tagesschluss unter 2,21 USD, müsste man mit einer Korrekturausdehnung bis 1,65 USD und darunter bis 1,45 USD rechnen. Speziell das Tief vom Januar 2016 bei 1,38 USD wäre hierbei ebenfalls zu benennen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.