Troy Resources Ltd.: Super Zahlen - Null Reaktion

Troy brachte heute die finalen Quartalszahlen per Ende September, nachdem zuvor nur die produzierte Unzen-Anzahl veröffentlicht wurde ( Link ).TROY konnte 18.991 Unzen produzieren und die All-In-Kosten lagen bei nur 824 USD je Unze! Das sind exzellente All-In-Kosten und Troy konnte eine Senkung von 71 USD gegenüber dem Vorquartal erreichen:Somit hat Troy Resources Ltd. nun das dritte Quartal hintereinander mit All-In-Kosten von deutlich unter 1.000 USD abgeliefert.Nebenbei konnte Troy die Erzhalden auf 200.400 Tonnen aufstocken, die mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,53 g/t taxiert werden und somit in etwa 9.833 Unzen Gold beinhalten.Von den 18.991 Unzen die produziert wurden, wurden per Ende September 13.417 verkauft. 5.219 Unzen lagen noch in der Raffinerie bereit zum Verkauf.Troy konnte die Cash- und Goldposition im Quartal deutlich auf 14,6 Millionen AUD steigern:Die 3-Millionen USD Kreditrate hat Troy Anfang Oktober bezahlt, so dass aktuell noch 8,19 Millionen USD zur Zahlung ausstehen:Das Hedging ist auch kein Problem mehr.Im laufenden Quartal hat Troy 13.000 Unzen zu 1.233,34 USD abzuliefern, was dem aktuellen Preis entspricht. Für das März Quartal 2019 hat Troy noch 3.000 Unzen zu 1.344,80 USD abgesichert:Ich kann bei besten Willen kein Haar in der Suppe finden. Die Kosten sind super und TROY hat die Cash-Position im Quartal deutlich steigern können. Die Kreditrückzahlung läuft und Ende Dezember sind 4 Millionen USD fällig, die man rein theoretisch aktuell auf dem Konto hat.Der kleine Erdrutsch im Oktober ist der einzige negative Punkt, doch wie in den Berichten zu lesen, wird dieser keine großen Einflüsse auf die Produktion im laufenden und folgenden Quartal haben.Die Firma wird aktuell mit 46 Millionen AUD bewertet, was ich nach den letzten drei Quartalen nicht mehr nachvollziehen kann. Guyana Goldfields (TSX: GUY) produziert pro Jahr in etwa das Doppelte von TROY, zuletzt mit All-In-Kosten von 1.094 USD, werden aber mit der zehnfachen Marktkapitalisierung bewertet.© Hannes Huster