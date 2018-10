Platin - Der ruhende Vulkan

Mit einer aktuellen Jahresperformance von ca. Minus 10% steht Platin in etwa zwischen Gold und Silber, die jeweils knapp 15 bzw. 6% verlieren. Seit dem Jahrestief im August, das zugleich dem tiefsten Stand seit 2008 entspricht, ging es bisher nur magere 12% aufwärts. Was muss denn noch passieren, damit Platin endlich mal wieder richtig große Sprünge macht?In der letzten Einschätzung vom 28. September "Platin - Der größte Fehlausbruch des Jahrzehnts?" wurde das Big Picture analysiert. Es wurde hier eine Rally zurück in den 4-stelligen Bereich prognostiziert, sobald ein Wochenschlusskurs über 840 USD vorliegt. Platin ist seitdem bis zum 15. Oktober auf 850,37 USD gestiegen. Ein Wochenschluss oberhalb der besagten Marke gab es jedoch bislang nicht.Im Tages-Chart sieht der Anstieg der letzten Wochen schon recht konstruktiv aus. Es hat sich ein 5-teiliger Aufwärtsimpuls nach Elliott Wave gebildet, der derzeit korrigiert wird. Das Hoch der Welle 5 geht in diesem Zusammenhang exakt mit dem Abwärtstrend seit dem Jahreshoch 2018 einher. Zuletzt ist Platin am 29. Oktober erneut an dieser Linie gescheitert.Das dürfte die Bullen noch eine Weile beschäftigen. Platin könnte vor dem skizzierten Ausbruch auf ca. 900 USD nochmals kurz auf ca. 800 USD korrigieren und dort das dortige 50er bzw. 62er Retracement im Zusammenhang mit der grünen Unterstützungszone zu testen. Von dort aus könnte dann sowohl der Sprung über den Abwärtstrend als auch ein Wochenschlusskur über 840 USD gelingen.Auch wenn derzeit so gut wie nichts für Platin-Kurse über 1.000 USD spricht, ist die entsprechende Rally bereits charttechnisch angelegt. Jetzt braucht es nur noch die auslösenden Momente und 2019 könnte für alle Platin-Anleger zur Abwechslung ein gutes Jahr werden.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.