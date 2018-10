Ximen Mining plant Untertagebohrungen beim Goldprojekt Brett bei Vernon

Vancouver, 31. Oktober 2018 - Ximen Mining Corp. (TSX-V: XIM, FRA: 1XMA, OTCQB: XXMMF) (Ximen oder das Unternehmen) freut sich, den Plan zur Wiedereröffnung des Portals sowie zur Durchführung weiterer Streckenvortriebe und Untertagebohrungen im Goldkonzessionsgebiet Brett in der Nähe von Vernon (British Columbia) im Frühjahr 2019 bekannt zu geben.Die erste Untertageerschließung des Goldkonzessionsgebiets Brett (siehe Foto 1) begann im November 1994 am Portalstandort und dauerte bis Februar 1995. In diesem Zeitraum wurden 360 Meter (1.200 Fuß) an Untertageerschließungen abgeschlossen. Die weiteren Untertagearbeiten begannen am 4. Dezember 1995 und dauerten bis Anfang 1996 (siehe Foto 2). Bislang wurden insgesamt 459 Meter (1.506 Fuß) an Grubenbauarbeiten abgeschlossen, einschließlich Stollen, Aufbrüche und Umleitungen in instabilen Bereichen.Das Portal ist seit mehreren Jahren stillgelegt und vergraben (siehe Foto 3), um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Eine Standortcrew wurde mobilisiert, um das Portal zu öffnen und ein Eingangstor zu montieren, das es dem Minenleiter ermöglicht, den Zugang zum Portal zu kontrollieren. Nach der Montage des Tors wird der Zustand der Untertageanlage bewertet und alle für den sicheren Zugang zu Bohrlöchern und Bohrstationen erforderlichen Wiederholungsarbeiten (z. B. Zimmerung, Felsverschraubung usw.) abgeschlossen werden. Ximen ist im Begriff, die erforderlichen Genehmigungen für die Sanierung der bestehenden Untertageanlagen, den zusätzlichen Streckenvortrieb und den Abschluss der Untertage-Explorationsbohrungen einzuholen.Das Hauptaugenmerk der Untertagebohrungen wird in erster Linie auf das Durchschneiden der zuvor identifizierten mineralisierten Zonen M-1, M-2 und M-3 gerichtet sein (siehe Foto 4), um den Rohgoldgehalt und die Tonnage einer jeden Zone zu definieren. Etwa 250 Meter an Streckenvortrieb und Querschnitten sind geplant, wobei der primäre Streckenvortrieb um 100 Meter nach Norden und 50 Meter nach Osten erweitert wird, um die nächste Abscherungsstruktur zu durchschneiden. Es ist auch vorgesehen, die 2004 identifizierte mineralisierte Zone L-1 parallel und östlich der primären Scherzone mittels Streckenvortrieb zu durchschneiden. Diese Abscherungsstruktur wurde in Bohrloch 04-12 auf einer Kernmächtigkeit von 1,3 Metern (4,3 Fuß) mit einem Gehalt von 176 Gramm (5.141 Unzen) Gold pro Tonne durchschnitten. Kurze Querschläge sowohl im Osten als auch im Westen können auch durchgeführt werden, um parallele goldhaltige Abscherungsstrukturen nachzuverfolgen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45042/NR-XIM-10-31-2018-Brett Portal Opening_FINAL_dePRcom.001.pngFoto 1-Standort des Goldkonzessionsgebiets Bretthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45042/NR-XIM-10-31-2018-Brett Portal Opening_FINAL_dePRcom.002.pngFoto 2-Untertageerschließung im Jahr 1995https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45042/NR-XIM-10-31-2018-Brett Portal Opening_FINAL_dePRcom.003.jpegFoto 3-Bestehendes vergrabenes Portalhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45042/NR-XIM-10-31-2018-Brett Portal Opening_FINAL_dePRcom.004.jpegFoto 4-Längsschnitt mit mineralisierten Zonen/AusläufernDas Goldkonzessionsgebiet Brett wurde Ende 2013 von Ximen erworben, wobei 2014 weitere Schürfrechte abgesteckt wurden, um das ehemalige Konzessionsgebiet Gold Star zu integrieren. Vor dem Erwerb umfassten die früheren Arbeiten im Konzessionsgebiet Brett von Anfang der 1980er Jahre bis 2004 über 15.000 Meter an Diamantbohrungen und 459 Meter an Untertageerschließungen.Die Explorationsarbeiten im epithermalen Goldkonzessionsgebiet von Ximen im Jahr 2014 umfassten magnetische Boden-/VLF-EM-, geochemische Boden- und biogeochemische Untersuchungen, Gesteinsprobennahmen, geologische Kartierungen, eine induzierte Polarisierung sowie 2.977 Meter an Diamantbohrungen. 13 Bohrlöcher wurden gebohrt, um geologische, geochemische und geophysikalische Ziele zu erproben. Alle Bohrlöcher wurden gebohrt, um neue Ziele zu erproben, die bis dato nicht oder im Rahmen historischer Arbeiten im Konzessionsgebiet nur minimal erprobt worden waren. In mehreren Gebieten wurde eine verbreitete Alteration festgestellt. Manche Kernproben des Bohrprogramms ergaben hochgradige Goldabschnitte. Es wurden zwei neue hochgradige goldhaltige Zonen identifiziert, wobei die Ergebnisse 34,18 Gramm Gold pro Tonne auf 0,9 Metern in einer Zone und 16,7 Gramm Gold pro Tonne auf 1,5 Metern in der zweiten Zone beinhalten. Bedeutsame Intervalle der Bulk-Tonnage-Goldmineralisierung wurden ebenfalls durchschnitten, einschließlich 1,77 Gramm Gold pro Tonne auf 31 Metern, 1,88 Gramm Gold pro Tonne auf 16,55 Metern und 0,82 Gramm Gold pro Tonne auf 33 Metern.Im Jahr 2016 bohrte Ximen bei bestimmten Zielen, die anhand geologischer Untersuchungen an Querschnitten identifiziert worden waren, 16 Bohrlöcher auf insgesamt 2.364 Metern. Manche Kernproben des Bohrprogramms ergaben hochgradige Goldabschnitte. Bohrloch 16-1 durchschnitt ein Intervall mit 18,95 Gramm Gold pro Tonne auf einem Meter, Bohrloch 16-2 durchschnitt ein Intervall mit 3,13 Gramm Gold pro Tonne auf 1,1 Metern, Bohrloch 16-11 durchschnitt 13,35 Gramm Gold pro Tonne auf 0,58 Metern und Bohrloch 16-17 durchschnitt 5,7 Gramm Gold pro Tonne auf 0,5 Metern.Neil Froc, P.Geo., eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, ist für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich. 