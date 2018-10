eCobalt Solutions Inc.: Update seiner Fortschritte beim Kobaltprojekt Idaho

Vancouver, 31. Oktober 2018 - eCobalt Solutions Inc. (TSX: ECS, OTCQX: ECSIF, FRA: ECO) (eCobalt oder das Unternehmen) freut sich, ein Update seiner Fortschritte beim Kobaltprojekt Idaho (das KPI) in der Nähe der Stadt Salmon, im Herzen des historischen Idaho Cobalt Belt, bereitzustellen. Das ICP ist weiterhin die einzige kurzfristige, umwelttechnisch genehmigte, primäre Kobaltlagerstätte in den USA.Nach einer arbeitsreichen und produktiven Frühjahrs- und Sommersaison werden mehrere Projekte als Vorbereitung auf den Winter abgeschlossen. Zu den Höhepunkten der Fortschritte zählt Folgendes:- Die Elektrifizierung des Rückpumpensystems ist abgeschlossen. Die Wasseraufbereitungsleitungen sind vorhanden und für die Wintersaison gesichert.- Die Wasseraufbereitungsteiche sind fertiggestellt und der Wildtierzaun wurde montiert.- Die Verrohrung der Lagereinrichtung für das Bergeendmaterial (Tailings Waste Storage Facility, die TWSF) ist zu 33 Prozent fertiggestellt und die Entwässerungsleitung ist installiert. Der fertiggestellte Teil der TWSF steht zur Aufnahme von Taubgestein zur Verfügung. Eine Schutzabdeckung wird zur Vorbereitung auf den Winter angebracht, während die Verrohrung im Frühjahr fertiggestellt werden wird.- Die Errichtung der Wasseraufbereitungsanlage (Water Treatment Plant, die WTP) wird im kürzlich fertiggestellten WTP-Gebäude fortgesetzt. Die mechanische Fertigstellung soll Ende November erfolgen. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich im nächsten Jahr gleichzeitig mit dem Rückpumpsystem erfolgen, um den Beginn der Untertagebetriebe vorzubereiten.- Das Fundament der Mühlen ist in Arbeit und zu etwa 40 Prozent fertiggestellt.- Trinkwasser- und Stromanlagen sind installiert und funktionstüchtig.- Die erste Phase der Portalstrosse befindet sich in Bau und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.- Das Wartungsgebäude ist vorhanden und funktionstüchtig.Ich bin sehr beeindruckt - nicht nur vom Umfang, sondern auch von der Qualität der Arbeit, die das Team vor Ort geleistet hat. Die Talente an neuen Mitarbeitern (von Barrick Gold, Lundin Mining und Goldcorp kommend), die das Unternehmen für sich gewinnen konnte, sprechen für die Qualität und Effizienz der Errichtung, sagte Michael Callahan, President und CEO von eCobalt. Die hohen Standards und die Professionalität sind außergewöhnlich. Ich freue mich auf das Projekt, das Team und das Potenzial des Unternehmens, eine Führungsrolle in der Kobaltbranche zu einzunehmen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45049/181031_eCobalt Provides ICP Progress Update_FINAL_DEPRcom.001.jpegStandort des Kobaltprojekts Idaho im Überblickhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45049/181031_eCobalt Provides ICP Progress Update_FINAL_DEPRcom.002.jpegVerrohrung für Wasseraufbereitungsteiche fertiggestellt, im Hintergrund die TWSFhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45049/181031_eCobalt Provides ICP Progress Update_FINAL_DEPRcom.003.jpegDiese sowie weitere Fotos des Standorts finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.ecobalt.com/projects/overview/photo-gallery. Videomaterial finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.ecobalt.com/projects/overview/videos.Herr Callahan sagte hinsichtlich der Fortschritte bei der neuen Machbarkeitsstudie: Wir stehen kurz vor der Finalisierung der neuen Machbarkeitsstudie. Der zusätzliche Input von mir und unserem Team, das eine langjährige Erfahrung mit Untertageprojekten mit schmalen Erzgängen ähnlich dem KPI vorweisen kann, wird dazu beitragen, die Erstellung einer Studie mit erreichbaren Ergebnissen für eine starke und solide Zukunft zu gewährleisten. Seit meinem Eintritt als CEO Ende September habe ich mich mit zahlreichen Aktionären und potenziellen Projektgeldgebern getroffen. Wir verzeichnen weiterhin großes Interesse an diesem Projekt und gehen davon aus, dass Anfang 2019 eine Projektfinanzierung vorliegt, um die Erschließungsarbeiten im zweiten Quartal wieder aufnehmen zu können, sobald das Wetter dies zulässt.Der Kobaltmarkt ist nach wie vor stark, wobei zahlreiche Analysten darauf hinweisen, dass der Nachfragedruck durch den wachsenden Elektrofahrzeugmarkt ab 2020 zu Preiserhöhungen führen wird. Die Notwendigkeit einer sicheren Kobaltversorgung aus sicheren Rechtsprechungen sowie die einzigartige moderne Beschaffenheit des Kobaltprojekts Idaho versetzen eCobalt in eine günstige Lage, um von dieser Marktdynamik zu profitieren und einen langfristigen, nachhaltigen Wert für alle Interessensvertreter zu schaffen.eCobalt freut sich auch, die Ernennung von Mark Kockler zum Mine Manager des Kobaltprojekts Idaho bekannt zu geben. Herr Kockler kann bei Edel- und Grundmetall-Untertage- und Oberflächenprojekte - von der Machbarkeit bis zur Produktion - eine Erfahrung von über 23 Jahren vorweisen. Zuletzt war Herr Kockler als Operations Liaison Manager und Technical Services Superintendent beim Projekt Cerro Negro von Goldcorp Inc. im Süden Argentiniens tätig, wo sein Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der Organisation und der Produktivität gerichtet war. Vor seiner Tätigkeit bei Goldcorp fungierte Herr Kockler als Mine Superintendent von Barrick Gold Corp. beim Projekt Golden Sunlight sowie als Technical Services Superintendent bei der Goldmine Cortez. Die langjährige Erfahrung von Herrn Kockler umfasst auch technische und operative Funktionen bei Mines Management, Idaho General Mines, Placer Dome, Small Development und Newmont Mining. Herr Kockler besitzt ein B.S.- und ein M.S.-Diplom in Bergbautechnik (Mining Engineering) von der Montana Tech sowie ein Ph.D.-Diplom in Bergbautechnik (Mining Engineering) von der University of Idaho.Über eCobalt Solutions Inc. eCobalt Solutions Inc. ist ein an der Toronto Stock Exchange gelistetes Unternehmen, das sich die Herstellung sauberer Kobaltprodukte zur Aufgabe gemacht hat. Diese Kobaltprodukte, die auf sichere, verantwortungsvolle und transparente Weise in den Vereinigten Staaten hergestellt werden, werden von den wachstumsstarken Märkten für Akkus und erneuerbare Energien dringend benötigt. Das Kobaltprojekt Idaho des Unternehmens, das sich im östlichen Zentral-Idaho im historischen Idaho Cobalt Belt befindet, ist das einzige mit Umweltgenehmigung ausgestattete primäre Kobaltprojekt der Vereinigten Staaten. Es steht zu 100 % im Eigentum der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Formation Capital Corporation, U.S.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ecobalt.com.Fiona Grant LeydierV.P., Investor RelationsT: +1 604.682.6229 x 206E: fgrant@ecobalt.comVorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Machbarkeitsstudie, Finanzierung und Bauarbeiten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. 