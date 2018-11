Wells Fargo: Goldpreis von 1.350 Dollar im nächsten Jahr

Die enge negative Korrelation zwischen Gold und dem US-Dollar wird dem Goldpreis dabei helfen innerhalb von 12 Monaten höher zu steigen, meint Wells Fargo, das eine kommende Dollarschwäche prognostiziert. "Wir erwarten einen höheren Goldpreis, während wir denken, dass die Rohstoffpreise im Allgemeinen zunehmen werden und der Dollar an Stärke verliert", hieß es.Der angepeilte Goldpreis für die nächsten 12 Monate sei 1.250 Dollar bis 1.350 Dollar je Unze, erklärte Austin Pickle von Wells Fargo. "Angesichts der Tatsache, dass der Dollar um beinahe 1,5% im Oktober gestiegen ist, sollte man erwarten, dass der Goldpreis zurückgegangen ist. Aber das war nicht der Fall. Tatsächlich hat Gold am 24. Oktober um 3% zugelegt. Was hat diese Abweichung verursacht? Angst."Die Goldzunahmen im Oktober seien größtenteils von Ausverkäufen an den weltweiten Aktienmärkten verursacht worden, berichtet Kitco News . Wenn sich diese jedoch wieder stabilisieren, sei es laut Wells Fargo unwahrscheinlich, dass Gold wieder fallen würde. Gold würde dann von seinem "Sicheren-Hafen-Modus" zum "Rohstoffmodus" oder einem Modus schalten, in dem es den Dollar reflektiert.© Redaktion GoldSeiten.de