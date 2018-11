Taucher auf der Suche nach"extrem seltenen" Goldmünzen

Etwa 20 Meilen von South Carolina entfernt, soll es einen mysteriösen Ort am Grunde des Ozeans geben, an dem seit Jahrzehnten alte Goldmünzen versteckt liegen, berichtet The Charlotte Observer . Als eine derartige Fundgrube gelte das im Jahr 1840 versunkene Dampfschiff SS North Carolina. Im November wird nun eine Expedition gestartet, um das Wrack zu identifizieren und das Geheimnis um dessen Untergang zu lösen.Unter den damaligen Passagieren befand sich unter anderem ein Geschäftsmann, der angeblich Goldmünzen im Wert von 20.000 Dollar verloren hatte, berichtet Blue Water Ventures International, einer der Projektpartner, der sich um die Expedition bemüht. "Sie können sich vorstellen, was diese heute wert sind", so Keith Webb von Blue Water Ventures."Ein Teil dieser Münzen ist extrem selten und würde dabei helfen, einige Lücken zu schließen, wenn es um die Geschichte amerikanischer Münzen geht. Wir wissen, dass vor einigen Jahren 10 Münzen an diesem Ort gefunden wurden. Jede von ihnen wurde für 70.000 Dollar verkauft."Ein weiteres Mysterium, das es zu enthüllen gilt, sei eine große Ladung an Regierungsschreiben, die mit dem Schiff untergingen. Einige dieser Pakete enthielten sicherlich Wertgegenstände, kommentierte Webb. "Was befand sich nur in diesen Paketen?"© Redaktion GoldSeiten.de