Commerzbank - Gold wieder unter 100-tägigen gleitenden Durchschnitt

Gold ist zurück unter seinen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt gefallen, der sich aktuell bei fast 1.220 Dollar je Unze befindet, hieß es von der Commerzbank. Ein stärkerer US-Dollar und eine erkennbare Erholung an den weltweiten Märkten würden dessen Preis belasten, berichtet Scrap Register Demnach scheinen die technischen Daten wieder etwas düsterer, was kurzfristige Investoren zögern lassen könnte, sich auf einen steigenden Goldpreis zu verlassen. Die Zeit wird zeigen, ob Spekulanten neue Versuche unternehmen werden, bärische Positionen in Gold aufzubauen.Vor allem angesichts der Tatsache, dass sie damals "auf dem falschen Fuß erwischt wurden", als sie diese Strategie zuletzt verfolgten und der Preis plötzlich höher stieg, kommentierte die Commerzbank. Analysten merkten an, dass die Gold-ETFs in den letzten drei Wochen Zuflüsse von 40 Tonnen - basierend auf Daten von Bloomberg - verzeichnet hatten.© Redaktion GoldSeiten.de