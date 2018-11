American Silver Eagle: Absatzzahlen halbieren sich im Oktober

Nachdem die U.S. Mint für den September einen starken Anstieg der Verkaufszahlen bei der Anlagemünze " American Eagle " in Silber gemeldet hatte, sind die Verkäufe im vergangenen Monat wieder auf ihr vorheriges Niveau gesunken.Den Angaben der Prägestätte zufolge wurden im Oktober 1.405.500 Stück der Münzen zu je 1 Unze abgesetzt, während es im September noch 2.897.500 Stück waren.Damit lagen die Verkäufe dennoch über denen des Vorjahres. Im achten Monat 2017 hatten insgesamt 1.040.000 American Silver Eagles den Besitzer gewechselt. Im Vergleich zu den Jahren 2009 bis 2016, in denen im Oktober jeweils mehr als 3 Millionen Stück der Silbermünzen verkauft wurden, war die Nachfrage allerdings schwach.© Redaktion GoldSeiten.de