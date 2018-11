Belmont Resources meldet für November geplante Wiederaufnahme der Bohrungen auf Kibby

von (Fbis (FMächtigk Li (pp

1389 1403 14 440

1403 1406 3 386

1406 1408 2 480

1408 1411 3 560

1411 1412 1 52

1412 1412,30,3 13

1412,31413 0,7 460

1413 1414,51,5 226

1414,51418 3,5 500

1418 1428 10 530

1428 1434 6 390

1434 1438 4 418

1438 1440 2 480

1441,81442 0,2 34

1442 1448 6 530

1448 1452 4 440

1452 1454,52,5 375

1454,51458 3,5 490

1458 1468 10 520

1468 1478 10 470

1478 1485 7 450

1485 1490 5 10

1490,51492,52 408

1492,51498 5,5 460

1498 1508 10 510

1508 1518 10 480

1518 1528 10 420



Gewichteter Durchschnitt (393

ppm

Li)

- Analyse definiert durchschnittl. 393 ppm auf 139 Fuß in Bohrloch KB-3 im Lithiumprojekt im Kibby Basin (Nevada);- Belmont stellt auf der Edelmetall- & Rohstoffmesse in München (Deutschland) am 9. und 10. November ausVancouver, 1. November 2018 - Belmont Resources Inc. (Belmont oder das Unternehmen) (TSX.V: BEA; FWB: L3L1; DTC-berechtigt - CUSIP 080499403).Belmont setzt die Zusammenarbeit mit Harris Exploration Drilling and Associates aus San Diego (Kalifornien) bei der Durchführung weiterer Erkundungsbohrungen in Belmonts Konzessionsgebiet im Kibby Basin fort. Die Explorationsarbeiten werden in Verbindung mit den Bohrungen auch geophysikalische Bohrlochmessungen beinhalten, um durchlässige und leitfähige Zonen mit Potenzial für Lithiumsolen ober- und innerhalb der leitfähigen Anomalien, die bei der MT-Messung von Quantec im Februar 2018 entdeckt wurde (siehe Belmont-Pressemeldung vom 1. März 2018), zu identifizieren. Die Verwendung der geophysikalischen Messergebnisse parallel zu den Bohrungen soll es dem Team von Belmont ermöglichen, Grundwasserproben zu entnehmen, die für die Zielschichten repräsentativ sind. Wie bei den vorherigen Bohrungen wird man beim Fortschreiten der Bohrungen auch Sedimentproben entnehmen und protokollieren.In der vorherigen Pressemeldung vom 12. September 2018 wurden die Analyseergebnisse der Proben aus dem Abschnitt von 970 Fuß bis 1.210 Fuß (240 Fuß Mächtigkeit) beschrieben. Sie ergaben einen Lithiumwert von im Schnitt 390 ppm.Am 28. September 2018 meldete das Unternehmen 20 Proben, die bei der Analyse mehr als 100 ppm Lithium lieferten, wobei sieben (7) Proben mehr als 375 ppm enthielten. Bei 1.791 Fuß wurden bis zu 580 ppm Lithium festgestellt.Belmont hat die Ergebnisse der verbleibenden 59 Kernproben aus dem unteren Abschnitt von Bohrloch KB-3 erhalten. Die Ergebnisse sind weiterhin ermutigend (Tabelle 1).Die Ergebnisse der Analyse durch ALS Canada aus North Vancouver (BC) weisen auf einen konstant hohen Lithiumgehalt im Bohrkern zwischen 1.270 Fuß und dem Ende des Lochs bei 1.798 Fuß hin. Ein 139 Fuß langer Abschnitt zwischen 1.389 und 1.528 Fuß ergab unter anderem einen gewichteten Durchschnittswert von 393 ppm Lithium (siehe Tabelle unten). Sechs (6) der weiteren 59 analysierten Proben lieferten über 500 ppm und 41 über 300 ppm Lithium.Hinweis: keine Kerngewinnung zwischen 1.440 bis 1.441,8 FußDas Kibby Basin weist viele Gemeinsamkeiten mit dem Clayton Valley auf, in dem Lithiumsolen abgebaut werden. Unter anderem liegen in beiden Gebieten ein geschlossenes strukturelles Becken, eine ausgedehnte Leitschicht in der Tiefe, Lithiumanomalien an der Oberfläche und in der Tiefe sowie Anzeichen auf ein geothermales System und mögliche wasserführende Schichten in porösen Asche- und Kieszonen vor.Belmont Resources Inc. hat eine Optionsvereinbarung mit MGX Minerals Inc. (CSE: XMG) über die Bewertung und Erschließung des Konzessionsgebiets Kibby Basin abgeschlossen. Bis 31. Dezember 2018 kann MGX eine weitere Beteiligung von 25 % (insgesamt 50 %) erwerben. Ziel ist die Gründung eines 50/50-Joint-Ventures (das Joint Venture), um MGXs schnelles Lithium-Extraktionssystem zu nutzen.Robert (Bob) G. Cuffney, ein zertifizierter Fachgeologe und qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Herr Gary Musil, CFO und Director von Belmont, wird das Unternehmen gemeinsam mit Zimtu Capital Corp. (TSX.V: ZC) und mehreren anderen Unternehmen zwei Tage lang auf der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse in München (Deutschland) am 9. und 10. November 2018 präsentieren.Wir laden Sie ein, uns auf der obigen Messe zu treffen. Weitere Informationen zur Messe erhalten Sie unter: www.edelmetallmesse.com Belmont Resources Inc. ist ein aufstrebendes Ressourcenunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Nevada (USA) beschäftigt.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.BelmontResources.com. Facebook https://www.facebook.com/Nevadalithium/; Twitter: https://twitter.com/Belmont_ResAm 30. März 2016 erwarb das Unternehmen 16 Seifenerz-Bergbaukonzessionen mit einer Größe von insgesamt 1036 Hektar (2.560 Acres) in Esmeralda County (Nevada, USA). Das Konzessionsgebiet Kibby Basin befindet sich 65 km nördlich des Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das Konzessionsgebiet beträchtliches Lithiumpotenzial aufweist. Die anschließenden geophysikalischen Bodenuntersuchungen und Gravitationsmessungen, Oberflächenprobenahmen und ein zwei Löcher mit 2046 Fuß umfassendes Diamantbohrprogramm haben die Lithiumvorkommen bei Kibby bestätigt.Im Juni 2018 hat das Unternehmen seinen Grundbesitz durch Abstecken um eine an Kibby 16 grenzende Zusatzfläche (126 x 20 Acres) von Seifenerz-Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtgröße von 1.020 Hektar (2.520 Acres) erweitert. Dadurch vergrößert sich der gesamte Grundbesitz im Kibby Basin (das Konzessionsgebiet) auf 2.056 Hektar (5.080 Acres).Im Rahmen einer Kooperation mit International Montoro Resources Inc. (Besitzverhältnis 50/50) hat Belmont im Uranium City District im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan zwei wichtige Urankonzessionen (Crackingstone -982 Hektar und Orbit Lake - 11.109 Hektar) erworben und prüft nun die Möglichkeit, diese in Form eines Joint Ventures zu bearbeiten.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:James H. PlaceJames H. Place, CEO/President#600 - 625 Howe StreetVancouver, B.C. V6C 2T6Ph: (604) 683-6648Fax: (604) 683-1350E-Mail: gmusil@belmontresources.comDiese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, die möglicherweise auch diverse Risiken und Unsicherheiten in sich bergen. Sie basieren auf Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse und könnten sich aufgrund von Explorationsergebnissen oder anderen Risikofaktoren, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, als falsch erweisen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen zu einer möglichen Kapitalbeschaffung und der Exploration in unseren Konzessionsgebieten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und Erwartungen des Unternehmens unterscheiden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: dass wir möglichweise nicht in der Lage sein werden, die notwendigen behördlichen Genehmigungen einzuholen; dass wir möglicherweise die notwendigen Mittel nicht aufbringen können; dass die Abschlusskonditionen der Transaktion nicht erfüllt werden können; dass es uns nicht möglich ist, 2016 ein Explorationsprogramm zu organisieren oder durchzuführen; sowie andere Risiken, die sich für ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen ergeben könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen bzw. die Gründe für die Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen gefordert.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!