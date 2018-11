Digitaler Goldhandel auf dem Vormarsch

Während der Goldpreis steigt, verlassen sich Unternehmen in der digitalen Goldbranche, wie SafeGold und MMTC PAMP, auf eine gute Festzeit Indiens, auch wenn sich eine zunehmende Anzahl an indischen Verbrauchern digitalen Plattformen zuwendet, um Gold zu kaufen, berichtet The Economic Times "Der digitale Goldsektor wächst rapide, auch wenn er noch immer winzig im Vergleich zu physischen Goldtransaktionen ist", meinte Gaurav Mathur von SafeGold, einer digitalen Plattform, die es Kunden erlaubt, gelagertes Gold zu erwerben, zu verkaufen und zu erhalten. Die digitale Goldbranche habe sich wahrscheinlich seit weniger als 2 Jahre etabliert, doch bereits jetzt würden 6 bis 7 Millionen Verbraucher digitale Plattformen für den Goldkauf nutzen, erklärte er."Der Gesamtumsatz digitalen Goldes in den letzten 12 Monaten dürfte etwa 600 bis 700 Crore entsprechen. Bei SafeGold erwarten wir eine deutliche Zunahme digitaler Goldtransaktionen in der aktuellen Festsaison", kommentierte Mathur. Digitales Gold würde eine vollständige Flexibilität erlauben, die gewünschte Summe Geld zu investieren, um langfristig Reichtum zu schaffen. Zudem müsse der Halter keinerlei Gebühren für die sichere Lagerung des Goldes zahlen.© Redaktion GoldSeiten.de