WGC: Starke regionale Unterschiede in der Goldnachfrage

Überblick über die globale Goldnachfrage im driten Quartal 2018

Anteil nordamerikanischer und europäischer Gold-ETFs am Gesamtvermögen der weltweiten Gold-ETFs

Der World Gold Council (WGC) hat heute seinen Quartalsbericht über die Nachfragetrends an den globalen Goldmärkten veröffentlicht. In der aktuellen Ausgabe untersuchen die Analysten die Marktdaten der Monate Juli bis September.In den drei Monaten ist die Goldnachfrage den Angaben zufolge praktisch unverändert geblieben. Mit 964,3 Tonnen lag sie nur 6,2 Tonnen über dem Wert des Vorjahres. Dabei wurden umfangreiche Abflüsse aus den globalen Gold-ETFs durch erhöhte Käufe seitens der Zentralbanken und eine stärkere Nachfrage der Kleinanleger ausgeglichen.Das Interesse an Goldanlagen hat sich im Septemberquartal erneut verringert. Die Gesamtnachfrage sank dem WGC zufolge um 21%, von 246,2 Tonnen 2017 auf 194,9 Tonnen in diesem Jahr.Negativ entwickelte sich die Nachfrage insbesondere im Bereich der börsengehandelten Goldfonds. Deren Bestände verzeichneten in den drei Monaten einen Rückgang um 103,2 Tonnen, wobei 73% der Abflüsse auf Nordamerika entfielen. Den Grund dafür sehen die Marktbeobachter im starken Wirtschaftswachstum und den steigenden Aktienkursen in den USA.Der insgesamt deutliche Rückgang der Investmentnachfrage verschleiert jedoch die großen regionalen Unterschiede. Während nordamerikanische Investoren kaum Interesse an dem gelben Metall zeigten, waren die Abflüsse der europäischen ETFs im dritten Quartal mit 14 Tonnen deutlich geringer. Insgesamt wurden hier 2018 bislang sogar Nettozukäufe von 37,7 Tonnen verzeichnet.Die Münz- und Barrennachfrage erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dagegen um 28% auf 298,1 Tonnen. In China wurde ein Plus von 25% verzeichnet, in Indien stiegen die Verkäufe um 11% an.Nach Einschätzung des WGC war dies zum einen auf den Preisrückgang zurückzuführen, der an vielen Märkten gute Kaufgelegenheiten entstehen ließ, zum anderen aber auch auf den Einbruch der Aktienmärkte in vielen Schwellenländern, der zu einer Flucht der Anleger in sichere Werte führte. In einigen Ländern dürfte auch die Sorgen um den Wertverlust der eigenen Währung eine Rolle gespielt haben, insbesondere im Iran und in der Türkei. Insgesamt erhöhte sich die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren im Nahen Osten um ganze 144% gegenüber 2017.