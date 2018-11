Kibaran Resources Ltd.: Quartalsbericht September 2018

- Positive Gespräche bestimmen Zeitplan für Epanko- Ergebnisse der deutschen Anlage bestätigen die EcoGraf-Entwicklungsstrategie zur Produktion von Batteriegraphit für Lithium-Ionen-Batterien als eigenständigen GeschäftsbereichPerth, 31. Oktober 2018 - Kibaran Resources Ltd. (Kibaran oder die Gesellschaft) (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) freut sich ihren Aktivitäten- und Cashflow-Bericht für das dritte Quartal, das am 30. September 2018 endete, zu veröffentlichen.- Die tansanische Regierung unterstützt die Darlehensfinanzierung des Epanko-Projekts, indem sie erklärt hat, die Bergbaulizenz zu verlängern.- Positive Fortschritte beim Abschluss der regulatorischen Vereinbarungen zur Unterstützung der Projektdarlehensfinanzierung.- Abschluss der in Deutschland durchgeführten Optimierungsstudie zu Kibarans urheberrechtlich geschütztem Reinigungsverfahren EcoGraf zur fluorwasserstoffsäurefreien Produktion von (sphärischem) Batteriegraphit für Lithium-Ionen-Batterien- Optimierungsstudie liefert positive Ergebnisse für den Aufbau eines neuen eigenständigen Geschäftsbereichs nachgelagerter Graphitverarbeitung:- Verringerung des Materialverbrauchs und der Durchlaufzeit im Vergleich zur Machbarkeitsstudie 2017;- aus Epanko-Rohmaterial stammender gereinigter sphärischer Graphit und das gereinigte Beiprodukt Feinkohle haben einen Kohlenstoffgehalt von bis zu 99,98 %;- sphärischer Graphit aus zehn verschiedenen weltweiten Herkunftsquellen wurde mit einem Kohlenstoffgehalt bis zu 99,98 % produziert; und- sphärischer Graphit aus sieben Produktproben von Naturflockengraphit wurde mit Kohlenstoffgehalten über 99,95 % produziert.- Aktualisierung der Machbarkeitsstudie 2017 über die nachgelagerten Verarbeitung hat begonnen, um die Gespräche mit potenziellen strategischen Investoren zu unterstützen- Vereinbarung unterzeichnet zur langfristigen Versorgung von Graphit mit Standardgehalten (minus 100 Mesh bei 94 % Kohlenstoffgehalt), das als Rohmaterial für den eigenständigen nachgelagerten Geschäftsbereich dienen soll.- Europäisches Produktqualifizierungsprogramm zieht starkes Interesse auf sich, Sondierungsgespräche mit verschiedenen Gruppen über eine Zusammenarbeit und Partnerschaft bei EcoGraf laufen.- EU-Kommission berichtet, dass die deutsche Batterie-Allianz einen signifikanten Bedarf an Rohstoffen für Batterien prognostiziert und dass die deutsche Regierung angekündigt hat, eine Lithium-Ionen-Batteriefabrik in Deutschland zu bauen.- "Benchmark Mineral Intelligence" berichtet, dass der Graphit-Preis bei Qualitäten von +50 Mesh in den vergangenen 12 Monaten kontinuierlich gestiegen ist (bis zu 60 %) und die Schwelle von 2.000 US-Dollar pro Tonne überschritten hat. Sphärischer Batteriegraphit ist in den vergangenen sechs Monaten um 20 % teurer geworden.Investors: Andrew Spinks, Managing DirectorT: +61 8 6424 9002Media: Paul Armstrong, Read CorporateT: +61 8 9388 1474Dies ist eine gekürzte Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung mit dem ausführlichen Quartalsbericht ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.