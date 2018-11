Gold: Der nächste Ausbruchsversuch läuft an

Ausgehend von einem neuen Jahrestief bei 1.159 USD konnte sich der Goldpreis seit Mitte August erholen und über die Hürde bei 1.180 USD ansteigen. Mitte Oktober sorgte eine weitere Kaufwelle für den Ausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie und führte den Wert an die zentrale Barriere bei 1.236 USD. Dort wurde eine Korrektur eingeleitet, die im Bereich von 1.215 USD in dieser Woche wieder auf Käufer traf. Gestern sorgte ein steiler Anstieg bis 1.236 USD für das Ende der Korrektur.Wird die 1.236 USD-Marke im zweiten Anlauf durchbrochen, wäre ein deutlich bullisches Signal aktiv und im Anschluss mit einer Aufwärtsbewegung bis 1.265 USD zu rechnen. Dort könnte es zu einer leichten Gegenbewegung kommen. Wird diese vor der 1.236 USD-Marke gestoppt, dürfte auch die Hürde bei 1.265 USD durchbrochen und Gold bis 1.285 USD angetrieben werden. Mittelfristig wäre dann sogar die 1.301 USD-Marke wieder in Reichweite.Scheitern die Bullen dagegen abermals an der 1.236 USD-Marke, könnte es ausgehend von 1.220 USD nochmals zu einem Angriff auf den Widerstand kommen. Darunter wäre allerdings mit einer scharfen Korrektur bis 1.205 USD zu rechnen. Aber auch von dort aus wäre mit einem weiteren Anstieg in Richtung 1.236 USD zu rechnen. Erst darunter hätten die Bullen ihre Chancen vergeben. Die Folge wäre ein dynamischer Einbruch bis 1.180 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG