Natixis: Schwächerer US-Dollar wird Gold 2019 antreiben

Der US-Dollar und das Wirtschaftswachstum können nicht ewig zulegen, so die Bank Natixis, die im nächsten Jahr eine Verlangsamung dieses Trends erwartet. Die französische Bank selbst sei 2019 bullisch gegenüber Gold und Silber aufgelegt, berichtet Kitco News "Wir sind bullisch gegenüber dem Goldpreis, größtenteils aufgrund unserer Erwartungen eines schwächeren Dollar im Jahr 2019. Wir denken, dass die schwächere Währung und das makroökonomische Umfeld die Haupttreiber hinter dem höheren Goldpreis sein werden", so schrieb Natixis.Die Bank erwartet 2019 einen durchschnittlichen Goldpreis von etwa 1.275 Dollar je Unze und 1.300 Dollar je Unze im Jahr 2020. Prognosen für den Silberpreis lägen bei durchschnittlichen 16,50 Dollar für 2019 und 17,30 Dollar im Jahr 2020. Dies sei hauptsächlich der schwächeren US-Währung und Silbers starker Korrelation zu Gold zuzuschreiben."Das bedeutet, dass Silber für jede 1%-Bewegung des Goldes um 1,37% ansteigen wird. Wir sind der Ansicht, dass der Silberpreis den Goldpreis übertreffen wird", so Rohstoffanalyst der Bank Bernard Dahdah.© Redaktion GoldSeiten.de