TD Securities - Ist Silber eine bessere Investition 2019?

Im Jahr 2018 war Silber bisher nicht das Metall, für das es TD Securities gehalten hat, so Scrap Register . Doch das Unternehmen gibt nicht auf und erwartet, dass das graue Edelmetall Gold 2019 übertreffen wird. In diesem Jahr habe es mehrere Faktoren gegeben, die gegen den gesamten Edelmetallsektor gewettert hatten, meinte Bart Melek und führte als Beispiele die steigenden Zinsen, einen starken US-Dollar und einen schwächeren Yuan auf.Silber wurde spezifisch durch Sorgen belastet, dass die Weltwirtschaft aufgrund eines weltweiten Handelskrieges verletzt werden könnte. "Aktuell denken wir, dass der Markt Silbers Potenzial unterbewertet", so meinte der Rohstoffstratege. Doch TD Securities erwartet für das nächste Jahr dennoch positives Wirtschaftswachstum, was wiederum den Silberpreis unterstützen sollte und dessen industrielle Nachfrage ankurbeln könnte.Ende nächsten Jahres erwarte man einen Silberpreis von etwa 17 Dollar je Unze. Gold solle zum selben Zeitpunkt bei etwa 1.325 Dollar je Unze gehandelt werden. Eine Goldpreisrally sollte Silber ebenfalls unterstützen, erklärte Melek. TD Securities selbst sei auch optimistisch gegenüber Gold.© Redaktion GoldSeiten.de