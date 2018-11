Goldbestände der weltweiten Notenbanken im September 2018

Vor kurzem veröffentlichte der World Gold Council ( WGC ) die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldreserven der weltweiten Notenbanken. Bei dem Großteil der aufgeführten Länder wurden die Bestandsänderungen bis einschließlich September 2018 berücksichtigt.Aus der aktuellen Übersicht geht hervor, dass unter anderem Russland seine Goldreserven im zehnten Monat des Jahres erneut aufgestockt hat. Die Zentralbank der russischen Föderation erwarb in diesem Zeitraum insgesamt 37,8 Tonnen Gold, was auch gleichzeitig den größten Kauf eines Landes in diesem Monat darstellt.Des Weiteren stockten auch Kasachstan (+4 Tonnen), Kirgistan (+0,2 Tonnen), die Mongolei (+3,3 Tonnen), Polen (+4,4 Tonnen), Katar (+4,7 Tonnen) und Suriname (+0,2 Tonnen) ihre Goldreserven auf.Die Notenbank der Türkei erhöhte ihre Bestände um 12,3 Tonnen, wohingegen die türkischen Geschäftsbanken ihre bei der Zentralbank gehaltenen Goldreserven um 12,4 Tonnen reduzierten.Weitere Verringerungen der Bestände fanden im September in der Tschechischen Republik (-0,4 Tonnen) und in Argentinien (-1,8 Tonnen) statt.© Redaktion GoldSeiten.de