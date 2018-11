TV-Studio in Betrieb - Entspannung in Politik und Märkten

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1.1420 (07.28 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1.1338 im europäischen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 113.02. In der Folge notiert EUR-JPY bei 129.08. EUR-CHF oszilliert bei 1.1441.Noch mehr freuen wir uns jedoch über die merkliche Beruhigung an der politischen Front, die die starke Risikoaversion an den Märkten ansatzweise einfängt und damit Raum für eine sachlichere Diskontierung der zukünftigen Cash-Flows an den Märkten erlaubt.In der Folge konnten Aktienmärkte zulegen. An den Devisenmärkten kamen die Fluchtwährungen CHF und JPY unter leichten Druck. Der USD verlor leicht an Boden gegenüber dem Euro.In den Handelskonflikt USA-China kommt Bewegung. Rechtzeitig vor den Midterm-Elections in den USA deutet sich Entspannung an. Das Timing ringt uns doch ein wenig Respekt ab.US-Präsident Trump will laut Bloomberg bei einem Treffen mit Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel in Argentinien Ende des Monats eine Lösung des Handelsstreits erreichen. Trump veranlasste die Erstellung eines Entwurfs für ein Handelsabkommen. Beide Staatschefs äußerten sich zuversichtlich, den Konflikt beizulegen.Gerade weil die USA durch eine Fortsetzung der Handelskonflikte die Bedingungen für nachhaltiges Investment in den USA (erhöhte Inlandskosten durch Zölle) verschlechtern, war und ist ein Kompromiss unabdingbar, will man seitens der USAdministration nachhaltige Schäden für die eigeneWirtschaft verhindern helfen.Die Weltwirtschaft darf sich darüber freuen, dass erstens China dank der US-Politik die Märkte weiter und schneller öffnet als es zu Jahresbeginn 2018 vorstellbar war.Da ist durchaus ein "Danke" Richtung Washington angebracht, denn von dieser Öffnung profitiert Europa und der Rest derWelt. Das Maßnahmenpaket, das Peking als Gegenmaßnahme zur Stabilisierung Chinas veranlasst hat (300 Mrd. USD) wird zusätzlich zu der potentiellen Einigung positive Akzente für die Weltwirtschaft setzen.Lehnen sie sich einen Moment zurück.• China öffnet sich zügiger gegenüber derWelt. Damit ergibt sich ein besseres und belastbareres Konstrukt für dieWeltwirtschaft.• Die US-Wirtschaft wird aller Voraussicht nicht dauerhaft durch die Zölle beschädigt.• Chinas unterstützende Maßnahmen setzen noch einen zusätzlichen unterstützenden Akzent für die Weltwirtschaft. Das ist mehr strukturelles Potential als zu Jahresbeginn in den Analysen unterstellt werden konnte.Auch die Nachrichtenlage bezüglich des Brexits darf Hoffnungen auf einen sinnvollen Abschied des UK aus der EUwecken.Bei den Verhandlungen hat die EU laut FT einen Kompromiss zur Irlandfrage vorgeschlagen. Nach dem neuen Vorschlag soll vermieden werden, dass eine Zollgrenze durch die Irische See verläuft. Nordirland soll zur EU-Zollunion gehören und die EU-Standards durchsetzen. Das UK solle sich über eine Vereinbarung verpflichten, EU-Zölle auf Waren von außerhalb der EU zu erheben.Das ist für einige Brexiteers weiter schwer verdaulich, aber der Ton der Brexiteers wurde zuletzt doch deutlich konzilianter, da die ökonomische Facette der Kraft des normativ Faktischen auch von diesen ideologisch geprägten Protagonisten nicht vollständig ignoriert werden konnte und kann.Die Einlassungen des britischen Notenbankchefs über die hohe Verunsicherung bei den Unternehmen, aber auch die Schwäche des PMI des verarbeitenden Gewerbes, der mit 51,1 Punkten auf den tiefsten Stand seit Juli 2016 sank, sind jüngste Belege, die zu angemessener Sachlichkeit inWestminster undWhitehall verführen sollten.Die aktuelle Anpassung der Bewertungen an den Finanzmärkten ist damit gerechtfertigt. Dennoch bleiben Probleme, beispielsweise die Haltung der Regierung in Rom. Ergo ist Euphorie fehl am Platz, Zuversicht aber gewährleistet.Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro gegenüber dem USD favorisiert. Ein Unterschreitend er Unterstützung bei 1.1290 1.1320 neutralisiert den positiven Bias des Euros.Viel Erfolg!© Folker HellmeyerChefanalyst der Solvecon Invest GmbH In eigener Sache: TV-Studio: Wir freuen uns sehr, dass unser TV-Studio gestern auf ging. Die Erstschaltung lief mit Dietmar Deffner bei Welt TV und wir bedanken uns für das doch beachtliche Zeitfenster von mehr als fünf Minuten. Das ist nicht selbstverständlich! Der Link zumInterview ist in der Rubrik TV-Termine abrufbar.Hinweis: Der Forex-Report ist eine unverbindliche Marketingmitteilung der SOLVECON INVEST GMBH, die sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Empfänger richtet. Er stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung dar noch kommt durch seine Ausgabe oder Entgegennahme ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag gleich welcher Art zwischen der SOLVECON INVEST GMBH und dem jeweiligen Empfänger zustande.Die im Forex-Report wiedergegebenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wir jedoch keine Gewähr oder Haftung übernehmen können. Soweit auf Basis solcher Informationen im Forex-Report Einschätzungen, Statements, Meinungen oder Prognosen abgegeben werden, handelt es sich jeweils lediglich um die persönliche und unverbindliche Auffassung der Verfasser des Forex-Reports, die in dem Forex-Report als Ansprechpartner benannt werden.Die im Forex-Report genannten Kennzahlen und Entwicklungen der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen, sodass sich insbesondere darauf gestützte Prognosen im Nachhinein als unzutreffend erweisen können. Der Forex-Report kann zudem naturgemäß die individuellen Anlagemöglichkeiten, -strategien und -ziele seiner Empfänger nicht berücksichtigen und enthält dementsprechend keine Aussagen darüber, wie sein Inhalt in Bezug auf die persönliche Situation des jeweiligen Empfängers zu würdigen ist. Soweit im Forex-Report Angaben zu oder in Fremdwährungen gemacht werden, ist bei der Würdigung solcher Angaben durch den Empfänger zudem stets auch das Wechselkursrisiko zu beachten.Hinweis Redaktion: Herr Hellmeyer ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse , die am 9. & 10. November 2018 in München stattfindet.