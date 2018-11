Teranga Gold Corp.: Super Zahlen, doch irgendwer drückt da drauf

Wie gestern im Update geschrieben, konnte Teranga Gold das zweite Rekordquartal in Folge veröffentlichen.Auf diese Zahlen habe ich klar mit einem Anstieg der Aktie gerechnet. Doch bei 3,80 CAD war Schluss und obwohl der Umsatz gestern höher war als üblich, kam die Aktie nicht wirklich vom Fleck.Es scheint hier seit Wochen ein größerer Abgeber im Markt zu sein, der Stücke loswerden will oder muss.Nun kann man sich ärgern, dass die Aktie gestern nicht reagiert hat oder logisch überlegen und handeln.Wenn ein Goldproduzent derart solide dasteht, wie noch nie, was bei Teranga Gold aktuell der Fall ist, man aber die Aktie rund 2 CAD unter dem letzten Hoch kaufen kann, dann sind dies offensichtlich gute Kaufkurse.Teranga hat in 9 Monaten ein EBITDA von 99,39 Millionen USD erwirtschaftet. Der Börsenwert lag per gestern auf Schlusskursbasis bei gerade einmal 299 Millionen USD.Die Firma wird also aktuell mit dem dreifachen des EBITDA´s von 9 Monaten Produktion bewertet.Wenn es gelingt, diese Performance beizubehalten, dann wird das EBITDA für das Gesamtjahr auf 120 - 130 Millionen USD steigen. Ein Marktwert von 299 Millionen USD wäre dann ein wahrhaftes Schnäppchen:Den Webcast zu den Zahlen können Sie unter folgendem Link anhören: www.terangagold.com/q32018Teranga hat abgeliefert und ist unter vielen Gesichtspunkten günstig bewertet und solider aufgestellt. Die Produktion auf der Sabodala Mine im Senegal läuft super und die Entwicklungsprojekte liegen im Zeit- und Kostenrahmen.Der Weg zum 350.000 Unzen Produzenten ist klar und über organisches Wachstum und ohne große Verwässerung möglich.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.Hinweis Redaktion: Herr Huster ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse , die am 9. & 10. November 2018 in München stattfindet.