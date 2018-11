Gold- und Silberimporte der Türkei im September

Die türkische Börse Borsa Istanbul veröffentlichte vor Kurzem die aktuellen Daten zu den Edelmetallimporten des Landes im September 2018. Der vorläufigen Statistik zufolge haben sich die Goldeinfuhren im neunten Monat etwas erhöht, liegen jedoch nach wie vor deutlich unter dem Niveau der ersten Jahreshälfte, während die Silberimporte nach dem sprunghaften Anstieg im August wieder eingebrochen sind.Den Angaben der Börse zufolge beliefen sich die Goldimporte im September auf 7,5 Tonnen, verglichen mit 4,3 Tonnen im August. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stellt dies allerdings einen Rückgang um 74% dar: 2017 waren noch 28,5 Tonnen Gold aus dem Ausland an die Türkei geliefert worden.Die Silbereinfuhren waren im August auf mehr als 28 Tonnen in die Höhe geschnellt, nachdem sie in den Monaten zuvor sehr gering ausgefallen waren. Im September sanken sie jedoch zurück auf das vorherige Niveau und lagen bei nur 3,9 Tonnen. Allerdings waren im gleichen Monat des Vorjahres ebenfalls nur 5,0 Tonnen des weißen Metalls importiert worden.© Redaktion GoldSeiten.de