Hannes Huster auf der Metallwoche: Trendwende im Edelmetallsektor?

Zur aktuellen Lage

Wurden die Hausaufgaben gemacht?

Inwieweit gibt es strukturelle Veränderungen in der Minenindustrie?

Kaum in Exploration investiert. Rächt sich das bald?

Was die Stimmung auf den Messen sagt …

Liegen die Minenaktien nun in den starken Händen?

Spielt "Peak Gold" eine Rolle?

Ein Wort zum Silber …

Der Terminmarkt steht auf dem Kopf

Was den Silberpreis bestimmt

Wo ist die Inflation?

Steigendes Misstrauen gegenüber den Währungen?

Welche Rohstoffmärkte interessant sind

Was erwartet uns auf der Edelmetallmesse in München?

Nach Jahren der Tristesse bzw. der fallenden Kurse kommt nun etwas auch stärkere Bewegung in die Preise von Gold, Silber aber auch in die Minenwerte. Ist das nur eine Gegenbewegung auf die Abwärtsbewegung? Oder steckt diesmal mehr dahinter? Was hat sich speziell im Minensektor getan? Wie gut (oder immer noch schlecht) sind die Unternehmen dort aufgestellt? Zugeschaltet ist uns heute Hannes Huster vom Goldreport. Viel Spaß!Internetauftritt von Hannes Huster: www.dergoldreport.de © Frank Meyer