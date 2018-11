Fördermenge der US-amerikanischen Silberminen im Juni 2018

In dieser Woche veröffentlichte das Institut US Geological Survey ( USGS ) die neusten Produktionsdaten der US-amerikanischen Silberminen für den Monat Juni 2018. Diesen Zahlen zufolge betrug die gesamte Fördermenge in dem Monat 78.600 Kilogramm, 3% mehr als im Mai, jedoch 8% weniger als im Vorjahresmonat.Im Juni wurden des Weiteren durchschnittlich 2.620 Kilogramm Silber produziert; dies stellt einen Anstieg von 6% verglichen zu Mai 2018, doch eine Abnahme von 8% im Vergleich zu Juni 2017 dar.Der von Engelhard Industries realisierte Silberpreis lag in dem Monat bei 16,56 Dollar je Unze Silber und blieb damit verglichen zum Mai 2018 relativ unverändert.© Redaktion GoldSeiten.de