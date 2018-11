Kitcos Goldumfragen: Positive Stimmung vor US-Wahlen

Der Großteil der professionellen Analysten rechnet in dieser Woche mit Kursgewinnen bei Gold, doch angesichts der Zwischenwahlen in den USA am Dienstag nehmen viele vorerst auch eine abwartende Haltung ein. Dies ergab die wöchentliche Umfrage des Nachrichtenportals Kitco News An dieser beteiligten sich in der vergangenen Woche 15 Marktexperten und 447 Privatanleger. Unter den Finanzprofis erwarteten acht Teilnehmer (53%) einen Anstieg des Goldpreises, zwei dagegen einen Rückgang (13%). Fünf Analysten (33%) gehen davon aus, dass sich der Kurs seitwärts entwickeln wird.Die Vertreter der Main Street waren mit 57% (255 Teilnehmer) ebenfalls überwiegend bullisch eingestellt. 28% (127 Personen) glauben, dass der Kurs des gelben Metalls in den nächsten Tagen sinken wird und 15% (65 Personen) sehen eine Seitwärtsentwicklung vorher.Sollten die Demokraten bei den Wahlen in den USA im Senat oder im Repräsentantenhaus die Mehrheit erringen, könnte dies zu einer politischen Pattsituation führen. Nach Einschätzung von Sean Lusk von Walsh Trading würde dies den Goldpreis wahrscheinlich nach oben treiben. Dieser Meinung schließt sich auch Peter Hug, der Trading-Direktor von Kitco an: "Ich denke, dass der Goldpreis nach Dienstag nachgeben wird, wenn die Republikaner ihre Mehrheit verteidigen. Wenn dagegen die Demokraten eine Mehrheit erhalten, erwarte ich einen Anstieg des Goldpreises," erklärte der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de