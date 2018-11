Standard Chartered: Vor den Zwischenwahlen gilt Gold als sicherer Hafen

Im Vorfeld der US-amerikanischen Zwischenwahlen in der nächsten Woche habe Gold seinen Status als sicheren Hafen erneut bekräftigt, so meint Standard Chartered. Dies habe es als Antwort auf die Schwäche am Aktienmarkt getan, berichtet Scrap Register Eine weitere Schwäche der Aktien wäre gut für den Goldpreis. Die erwartete Goldnachfrage zum Diwali-Fest - das am 7. November in Indien stattfindet und traditionell als größtes, den Goldkauf anregendes Fest gilt - fiel jedoch bisher leider geringer aus als normal, erklärte Standard.Externe Faktoren blieben weiterhin Schlüsselelemente für den Preis, so die Bank. Goldinvestoren würden sich wahrscheinlich eher auf makroökonomische Ereignisse fokussieren, was unter anderem das Treffen des FOMC und die US-amerikanischen Zwischenwahlen einschließt."Sollte Präsident Trump Unterstützung und der US-Dollar an Stärke verlieren, dann wird die private Investitionsnachfrage wahrscheinlich zunehmen. Dies wird ein solideres Niveau für die Preise schaffen und vielleicht sogar einen Rückenwind erzeugen", fügte das Unternehmen hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de