CME Group: Handelsvolumen der Metallfutures im Oktober

Der Börsenbetreiber CME Group informierte kürzlich über die Entwicklung des Handelsvolumens an den US-Metallterminmärkten im Oktober. Den Angaben zufolge wurden an der New Yorker COMEX im vergangenen Monat im Schnitt 571.000 Futures und Optionen pro Tag gehandelt, 1% mehr als im Vorjahr.Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Goldoptionen stieg dabei um 43% auf 54.000 Kontrakte. Beim Handel mit Optionen auf Kupfer wurde indes ein neuer Tagesrekord von 37.000 Kontrakten verzeichnet.Insgesamt nahm der Handel mit Kupferkontrakten gegenüber dem Vorjahresmonat um 5% zu und erhöhte sich auf durchschnittlich 116.000 Futures und Optionen täglich. Bei den Basismetallen wurde ein Plus von 6% gemeldet. Hier handelten die Trader 117.000 Kontrakte pro Tag.Angaben zum Silberterminmarkt und zur Gesamtzahl der gehandelten Goldkontrakte wurden in der aktuellen Pressemeldung nicht gemacht.© Redaktion GoldSeiten.de