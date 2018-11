Cruz Cobalt leitet Bohrprogramm im Kobaltkonzessionsgebiet Hector nahe Cobalt ein

Vancouver, British Columbia-(5. November 2018) - Cruz Cobalt Corp. (TSX.v: CUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A2DMG8) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass die Arbeiter für den Beginn der Diamantbohrungen in sein Kobaltkonzessionsgebiet Hector in der Nähe der Stadt Cobalt (Ontario) entsandt wurden. Das erste Diamantbohrprogramm wird aus 4 bis 7 Bohrlöchern bestehen.James Nelson, President von Cruz, meinte: Wir freuen uns ungemein, unser Bohrprogramm im Kobaltprojekt Hector in Ontario zu beginnen. Darauf haben wir die letzten beiden Jahre hingearbeitet. Diese Region ist eines der ertragreichsten Kobaltgebiete der Welt und wir sehen den Ergebnissen dieses Bohrprogramms mit Zuversicht entgegen.Zurzeit hat Cruz neun Kobaltprojekte in Nordamerika: fünf in Ontario, zwei in British Columbia, eines in Idaho und eines in Montana. Die fünf verschiedenen Kobaltkonzessionen in Ontario befinden sich allesamt in der Nähe der Ortschaft Cobalt. Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in diesem aufstrebenden Kobaltgebiet. Zu den Projekten des Unternehmens in Ontario gehören die 1.265 Acres große Kobaltkonzession Coleman, die 900 Acres große Kobaltkonzession Johnson, das 4.980 Acres große Kobaltkonzessionsgebiet Hector, das 1.580 Acres große Kobaltkonzessionsgebiet Bucke und jetzt auch das 10.556 Acres große Kobaltprojekt Lorraine. Die Projekte des Unternehmens in BC beinhalten das 15.219 Acres große Kobaltkonzessionsgebiet War Eagle und das 11.821 Acres große Kobaltkonzessionsgebiet Purcell. Zu den Projekten des Unternehmens in den USA gehören die 1.339 Acres große Konzession Chicken Hawk und die 80 Acres umfassende Konzession Idaho Star.Wenn Sie in den Verteiler von Cruz aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@cruzcobaltcorp.com oder twitter@CruzCobaltJames Nelson, President604.899.9150Tel: 1-855-599-9150 (gebührenfrei)Suite 1470 - 701 West Georgia StreetVancouver, BC V7Y 1C6www.cruzcobaltcorp.comtwitter @CruzCobaltDie TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!