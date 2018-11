Nassim Taleb: "Die Welt ist heute noch krisenanfälliger als 2007"

In einem aktuellen Interview mit Bloomberg spricht Nassim Taleb, der Autor des Bestsellers "Der Schwarze Schwan: Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse", über die Möglichkeit einer neuen Finanzkrise.Nach Ansicht des Statistikers und Finanzexperten sind die Märkte heute noch krisenanfälliger als 2007. "Wir beobachten die gleichen Symptome und haben die exakt gleiche Krankheit", meint Taleb. Alle bisherigen Maßnahmen seien lediglich Schönheitskorrekturen gewesen, sodass letztlich ein höherer Preis zu bezahlen sei.Taleb weist darauf hin, dass die Krise von 2007/2008 im Grunde genommen eine Schuldenkrise gewesen ist, die Verschuldung heute jedoch noch viel höher ist als damals. Den Einwand, dass im Privat- und Immobiliensektor Schulden abgebaut wurden, lässt der Autor nicht gelten: "Es macht keinen Unterschied, dass die Schulden heute anders verteilt sind. […] Sie haben sich nur auf die Regierungen und die Unternehmen verlagert."In den USA besteht seiner Ansicht nach die Gefahr einer staatlichen Schuldenspirale. Wenn die Zinsen steigen, erhöhen sich die Zinskosten der US-Regierung, woraufhin diese mehr Geld leihen muss, um die Zahlungen an ihre Gläubiger sicherzustellen, was wiederum zu steigenden Zinsen führt. Problematisch seien zudem "versteckte" Verbindlichkeiten wie Sozialausgaben, die in den offiziellen Schuldenstatistiken nicht auftauchen.Eine Staatsschuldenkrise in den USA will Taleb jedoch nicht vorhersagen. "Die normale Lösung für dieses Problem ist Inflation", erklärt er. "Sobald man jedoch ein klein wenig Inflation schafft, wird diese schnell unkontrollierbar. Das haben wir in den Siebzigern gelernt." Die USA seien daher darauf angewiesen, dass andere - wie z. B. China oder die ölproduzierenden Staaten - die US-Staatsanleihen kaufen.Eine neue Finanzkrise könnte dem Autor zufolge wieder an den Immobilienmärkten beginnen, da diese besonders anfällig seien. Anschließend könne es an den Aktienmärkten ernsthaft bergab gehen, wo aufgrund der steigenden Zinsen ohnehin mit einer Zunahme der Volatilität zu rechnen sei.Zum Ende des Interviews erklärt Nassim Taleb, dass er selbst auch Gold besitzt: "Nur für alle Fälle, falls man z. B. beschließt, höhere Inflation zu schaffen. Ich habe Gold, um auf Nummer sicher zu gehen." Er rät Anlegern dazu, auf die eigenen Barreserven zu achten und sie gegen Inflationsrisiken abzusichern. Investitionen an den Aktienmärkten sollten ebenfalls gegen Verluste abgesichert werden. "Die Risiken sind heute genauso hoch wie 2007 - wenn nicht noch höher."© Redaktion GoldSeiten.de