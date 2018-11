Exzellente Kaufgelegenheit am Silbermarkt

Silber ist weiterhin ein beispiellos vernachlässigtes und unbeliebtes Investment, und das schon seit Jahren. Doch wie wir nachfolgend sehen werden, wird sich diese Situation wohl in naher Zukunft ändern.Im 10-Jahres-Chart können wir sehen, dass sich Silber im Grunde genommen seitwärts entwickelt und seit Ende 2014/Ende 2015 eine flache Basis ausbildet, nachdem auf die Hochs von 2011 ein heftiger Bärenmarkt gefolgt war. In diesem Jahr rechneten wir zunächst eine Zeit lang mit der Bildung einer abwärts gerichteten Schulter-Kopf-Schulter-Formation, aber angesichts der neuen Kursrückgänge zwischen Juni und Ende August wurde deutlich, dass sich das Muster verändert hatte.In Anbetracht der Entwicklungen an den anderen Metallmärkten, insbesondere bei Kupfer, Gold und Platin, scheint es nun eher auf einen großen Doppelboden hinauszulaufen. Sollte diese Einschätzung richtig sein, befinden wir uns derzeit ganz in der Nähe des zweiten Tiefs dieses Bodens, d. h. an einem hervorragenden Punkt für Käufe.Im 6-Monats-Chart sehen wir, dass das zweite Tief des gigantischen Doppelbodens die Form einer umkehrten SKS-Formation annimmt. Noch vor etwa zwei Wochen sah es so aus, als würde das Muster auf ordentliche, typische Weise abgeschlossen werden. Der plötzliche Kurseinbruch in der letzten Woche kam daher etwas überraschend, aber die Rally am Donnerstag bei hohem Handelsvolumen war eine positive Entwicklung, die die bullischen Implikationen des Kursverlaufs wiederherstellte.Aktuell scheint sich ein irreguläres Schulter-Kopf-Schulter-Muster mit zwei kleinen rechten Schultern zu ergeben. Interessanterweise beendete der Silberkurs am Freitag seinen Anstieg an der Obergrenze dieses Musters, was die Bedeutung des Widerstandsbereiches unterstreicht. Kurzfristig könnte der Kurs etwas nachgeben, doch das weiße Metall scheint sich auf einen Ausbruch nach oben vorzubereiten.Es lohnt sich daher, auch einen Blick auf die Positionierung der Trader am Silberterminmarkt zu werfen, die im Commitments of Traders (COT) Report veröffentlicht wird. Der aktuelle COT-Chart macht einen bullischen Eindruck, denn er zeigt, dass die großen Spekulanten am Silbermarkt weiterhin völlig demoralisiert sind. Auf Nettobasis sind sie noch immer short. Das ist gut zu wissen, denn sie liegen immer falsch.