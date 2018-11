VanEck - "Kritische Minderleistung" des Rohstoffsektors

Die "kritische Minderleistung" des Rohstoffsektors habe im dritten Quartal ihren Höchststand erreicht, so das Vermögensverwaltungsunternehmen VanEck. Die Märkte würden nun historisch attraktiv aussehen, berichtet Kitco News . "Doch wir glauben, dass sich der Rohstoffaktienkomplex in den letzten Jahren drastisch gewandelt hat und sehen die Investmentgelegenheit als historisch attraktiv", erklärte Shawn Reynolds, Portfoliomanager bei VanEck.Abwärtstreiber für den Rohstoffsektor war im dritten Quartal primär die zunehmende Unsicherheit bezüglich der US-amerikanischen Handelspolitik, der Handelsrhetorik und der Zölle. Eine der größten Ängste für die Basismetalle sei gewesen, dass China einen wirtschaftlichen Rückschlag aufgrund der Zölle verkraften müsse, fügte der Portfoliomanager hinzu. Dies habe auf der Metallpreisprognose gelastet.Der Goldpreis wurde nicht direkt durch Handelssorgen beeinflusst, doch ein steigender US-Dollar vor dem Hintergrund zunehmender Handelsspannungen hätte das gelbe Edelmetall nach unten gedrückt. Die seit 2001 erstmalige Netto-Short-Position der Spekulanten in physischem Gold habe in Kombination mit einer US-Dollarrally dabei geholfen, den Goldpreis unter 1.200 Dollar je Unze zu drücken und übte somit weiteren Druck auf die Goldbergbauaktien aus.© Redaktion GoldSeiten.de