Goldpreisanstieg auf bis zu 1.500 Dollar je Unze im Jahr 2019

Unter den Teilnehmern der Edelmetallkonferenz der London Bullion Market Association herrschte Optimismus, auch wenn allgemeine Investoren den Sektor noch immer ignorieren, berichtet Scrap Register . In einer Umfrage, die während der Konferenz stattfand, meinten 682 der Anwesenden, dass sie bis zur nächsten Konferenz 2019 einen höheren Goldpreis von bis zu 1.532 Dollar je Unze erwarten würden."Das ist die bullischte Prognose seit 2012", meinte Ruth Crowell, Vorstandsvorsitzender der LBMA. Silber solle im nächsten Jahr auf 15 Dollar je Unze steigen. Doch die Teilnehmer der Konferenz sind der Ansicht, dass sich Palladium für den Rest des Jahres als das Metall herausstellen wird, das sich am besten entwickelt; Silber gelte als Nachzügler des Sektors.Viele Analysten erklärten, dass sich die Stimmung innerhalb der Branche zwar bessern würde, doch der Markt kontinuierliches Momentum bräuchte, um neue Investoren anzulocken. Ein Großteil war der Meinung, dass Gold Aufmerksamkeit als defensiver Vermögenswert auf sich zieht, während starker Verkaufsdruck und hohe Volatilität am Aktienmarkt herrschen würden. Andere Teilnehmer meinten, dass der zunehmende Inflationsdruck die Investoren letztlich wieder zurück zum Markt bringen würde.© Redaktion GoldSeiten.de