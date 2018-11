Ximen Mining schließt Goldgewinnungstest an Charge aus Portalhaldenmaterial im Goldprojekt Brett ab

Probe Gewicht Produkt Au Ag gewichteter

Vancouver, 6. November 2018 - Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM) (OTCQB: XXMMF) (Ximen oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss des Goldgewinnungstest anhand einer Charge aus dem Portalhaldenmaterial im Goldkonzessionsgebiet Brett unweit von Vernon (British Columbia) bekannt zu geben.Der Zweck dieser Untersuchungen war eine grobe Validierung des gemeldeten historischen Durchschnittsgehalts der Portalhalde in der Nähe des Portals bei Brett von 4 bis 5 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) (Minfile-Bericht 082LSW110). Das Portal, das in den 1990er Jahren erschlossen wurde, bietet Zugang zu einer unteririsch erschlossenen 360 Meter langen Strecke in der primären Scherzone. Während der Erschließung wurden neben dem Portal rund 1.400 Tonnen mineralisiertes Haufenwerk aufgeschüttet.Die Probe bestand aus zwei Eimern mit fünf Gallonen Fassungsvermögen, die mit Gesteinsfragmenten unterschiedlicher Größe gefüllt waren. Diese Fragmente wurden an der Oberfläche der Halde entnommen. Die manuell ausgewählten Gesteinsfragmente wiesen Beobachtungen zufolge entweder durchdringende Quarzerzgänge oder eine intensive Alteration auf (siehe Foto 1). Die vollständige 34 kg schwere Probe wurde dreimal mittels eines Backenbrechers zerkleinert und auf einen Siebdurchgang von 20 (0,90 mm) Mesh gesiebt.Das zerkleinerte, gesiebte und gewogene Material wurde anschließend mit dem Rütteltisch verdichtet (siehe Foto 2). Der Rütteltisch, die Eimer und die Brecher wurden vor und zwischen den Probenahmen gereinigt. Aus dem ausgesonderten Material wurden verschiedene Probenprodukte (Konzentrate, Mittelprodukte und Rückstände) entnommen und an das Labor von ALS Canada in Vancouver für eine Analyse von 33 Elementen - einschließlich Gold und Silber - anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses und ICP-AES-Verfahrens (induktiv gekoppelte Plasma-Atomemissionsspektrometrie) geschickt. Die Ergebnisse des Tests sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45099/NR-XIM-11-06-2018-Brett Portal Stockpile_NF_DEPRcom.001.jpegFoto 1 - Typisches Probenmaterial für den Testhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45099/NR-XIM-11-06-2018-Brett Portal Stockpile_NF_DEPRcom.002.jpegFoto 2 - Verarbeitung der Probe mittels RütteltischDer Rütteltisch muss laufend beschickt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Zum Ende der Verarbeitung der Probe wurde der Tisch gereinigt und es kann zu einer Kreuzkontamination zwischen den Rückständen und Mittelprodukten gekommen sein. Die Größe der Goldpartikel und die Siebgröße könnten für das in den Rückständen gefundene Gold verantwortlich sein.Der gewichtete Durchschnittsgehalt der 34,0 kg schweren Probe wurde auf 4,20 g/t Au geschätzt, was in den Bereich des gemeldeten historischen Durchschnittsgehalts von 4 bis 5 g/t Au (auf Grundlage der Arbeiten in den 1990er Jahren) fällt. Da der Eimer mit den gesamten Rückständen nicht getrocknet und gewogen wurde, wird das Gesamtgewicht der Rückstände als das anfängliche aus der Brechung resultierte Gewicht abzüglich der Konzentrate und Mittelprodukte angenommen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45099/NR-XIM-11-06-2018-Brett Portal Stockpile_NF_DEPRcom.003.jpegFoto 3 - Konzentratprobe V111111 mit 302,06 g/t Au und 246,7 g/t AgNachdem der gemeldete historische Durchschnittsgehalt von 4 bis 5 g/t Au für die Portalhalde unweit des Portals bei Brett nun bestätigt wurde, wird nun die Durchführung weiterer metallurgischer Untersuchungen zur Charakterisierung der Goldmineralisierung in der Halde im Mittelpunkt stehen, damit die besten Optimierungsmöglichkeiten für die Goldgewinnung zu ermittelt werden können (z.B. Robert Tilsley, P.Geo., eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, ist für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich. 