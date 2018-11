Pacton Gold Inc. unterzeichnet verbindlichen Vertrag über Golden Palms

Vancouver, 6. November 2018 - Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF, FSE: 2NKN) (das Unternehmen oder Pacton) freut sich, bekannt zu geben, dass der Übernahmevertrag im Hinblick auf das Konzessionsgebiet Golden Palms (E 47/3810) abgeschlossen ist (Pressemitteilung von Pacton: 19. Oktober 2018).Das Projekt Golden Palms ist insofern von strategischer Bedeutung, als es eine Erweiterung der angrenzenden Liegenschaften Friendly Creek und Hong Kong von Pacton in Richtung Norden und Westen bis zum Projekt Egina von Novo Resources Corp. darstellt (Pressemitteilung von Pacton: 21. September 2018) (Abbildung 1).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45110/2018-11-06 PAC NR Golden Palms and Red Lake_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1. Lageplan der Liegenschaften von Pacton im Gebiet Egina.Gemäß den Bestimmungen des Vertrags über Golden Palms wird Pacton 100 % des Konzessionsgebiets durch Zahlung von insgesamt $ 100.000 und durch Ausgabe von 400.000 Stammaktien bei Abschluss der Transaktion erwerben.Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es eine Optionsvereinbarung über den Kauf von zwölf Mineralkonzessionen im Bergbaurevier Red Lake, Ontario (das Konzessionsgebiet Red Lake) unterzeichnet hat; die Gegenleistung beträgt insgesamt $ 110.000 und 250.000 Stammaktien, die im Laufe von zwei Jahren zu zahlen bzw. auszugeben sind. Die Konzessionen sind an Lizenzgebühren (Net Smelter Royalties, NSR) in Höhe von 0,25 % bis 2,25 % gebunden, wobei das Unternehmen 50 % der NSR für einen Betrag von $ 250.000 erwerben kann. Die zwölf neu erworbenen Mineralkonzessionen sind strategisch zwischen den Zonen Madsen und Wedge von Pure Gold und der Lagerstätte Dixie von Great Bear Resources gelegen. Ende September 2018 meldete Great Bear Resources einen Bohrabschnitt mit 18,23 g/t Au über eine Bohrmächtigkeit von 10,35 Metern in einem Erzgang, dessen Typ als Bruchbildung (crack-seal) beschrieben wurde und für das Gebiet von Red Lake typisch ist (siehe Pressemitteilung von Great Bear Resources vom 27. September 2018). Pacton hat diesen strategischen Grundbesitz inzwischen mit dem Erwerb dieser Konzessionen in einem fruchtbaren, goldhaltigen Gebiet konsolidiert (Abbildung 2).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45110/2018-11-06 PAC NR Golden Palms and Red Lake_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2. Lageplan der Konzessionen von Pacton im Gebiet Red LakeSowohl für den Vertrag über Golden Palms wie auch für den Vertrag über das Konzessionsgebiet Red Lake ist eine Genehmigung durch die TSX Venture Exchange erforderlich. Das Unternehmen wird diese Genehmigung unverzüglich beantragen.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Peter Caldbick, P.Geo., einem Director des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne des National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.Pacton Gold ist ein finanzkräftiger kanadischer Junior, welcher auf bedeutende strategische Partner zählen kann und sich auf die Exploration und Erschließung von konglomerat gehosteten Goldkonzessionen in der renommierten Goldregion Pilbara in Westaustralien spezialisiert hat.Für das Board von Pacton Gold Inc. Alec PismirisInterimistischer President & CEO200 Burrard Street, Suite 1680Vancouver, British Columbia, V6C 3L6Tel: (604) 678-5308www.pactongold.comNähere Informationen erhalten Sie unter: Tel. 1-(855)-584-0258 oder info@pactongold.com.Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Dazu zählen unter anderem auch der Abschluss der hierin beschriebenen geplanten Transaktion durch das Unternehmen, die Aussichten des Unternehmens auf Explorationserfolg in seinen Konzessionsgebieten sowie die Auswirkung dieser Ereignisse auf das Unternehmen, einschließlich dessen Aktienkurs. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um damit neuen Ereignissen oder Umständen gerecht zu werden.Die TSX Venture Exchange, die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!