WGC: Gold-ETFs verzeichnen erste Bestandserhöhung seit Mai

Monatliche Zu- und Abflüsse der Gold-ETFs nach Regionen

© World Gold Council

© World Gold Council

Die physischen Bestände der weltweiten börsengehandelten Goldfonds haben sich im Oktober zum ersten Mal seit vier Monaten wieder erhöht, da sich die Investoren verstärkt gegen Marktrisiken absicherten. Dies geht aus den gestern vom World Gold Council (WGC) veröffentlichten Daten hervor.Insgesamt verzeichneten die goldgedeckten ETFs im vergangenen Monat Zuflüsse in Höhe von 1 Milliarde $ und stockten ihre Goldbestände infolgedessen um 16,5 Tonnen auf. Per 31. Oktober beliefen sich die weltweiten ETF-Bestände damit auf 2.346 Tonnen Gold.Auch in Nordamerika waren die Kapitalflüsse der Gold-ETFs im Oktober unterm Strich positiv, wobei vor allem US-amerikanische Investoren Anteile kauften. Dadurch erhöhten sich die Goldbestände um 12,4 Tonnen bzw. 1,2%, nachdem sie zuvor fünf Monate in Folge rückläufig gewesen waren. In Europa investierten die Anleger ebenfalls wieder in Gold-ETFs, was zu einem Anstieg der Bestände um 10,5 Tonnen bzw. 1,7 % führte.Eine starke Abnahme meldeten dagegen die asiatischen ETFs, die ein Minus von 8,4% bzw. 6,5 Tonnen Gold verzeichneten. Dies ist dem WGC zufolge u. a. auch auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen, da der Goldpreis in Yuan im Oktober 5% zulegte.Die Handelsvolumen nahmen im letzten Monate insgesamt zu und lagen 32% über dem bisherigen Jahresdurchschnitt.© Redaktion GoldSeiten.de