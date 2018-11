Indien: Rückgang der Goldimporte und verhaltene Nachfrage an wichtigem Festtag

Nachdem sich die indischen Goldeinfuhren in den letzten Monaten wieder etwas von ihrem niedrigen Niveau zu Beginn des Jahres erholt hatten, brachen sie nun im Oktober regelrecht ein, wie Bloomberg in dieser Woche berichtete.Einer der Gründe für den Rückgang war offenbar die Tatsache, dass die Juweliere ihre Lagerbestände vor der Hochzeits- und Festsaison des Landes bereits ausreichend aufgestockt hatten. Doch auch der hohe lokale Goldpreis in indischen Rupien hat vermutlich viele Käufer abgehalten.Die Goldlieferungen aus dem Ausland verringerten sich den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr um 42% auf nunmehr 38,8 Tonnen. Im Oktober 2017 hatte das Indien noch rund 67 Tonnen des gelben Metalls importiert.An Dhanteras, dem ersten Tag des Diwali-Festes, der auf den Montag dieser Woche fiel, wird in Indien traditionell das meiste Gold gekauft. Aus einem Artikel der Economic Times India geht jedoch hervor, dass die Nachfrage in diesem Jahr relativ schwach war. Verschiedene Händler gaben gegenüber der Zeitung an, dass im Vergleich zum Vorjahr höchstens ein Plus von 5-10% zu erwarten sei. Insbesondere in ländlichen Gegenden habe sich die Nachfrage noch nicht wieder erholt.Zudem sei zu beobachten, dass vor allem die indischen Frauen zunehmend günstigeren, alltagstauglichen Schmuck kaufen und weniger Geld in traditionellen Goldschmuck investieren.© Redaktion GoldSeiten.de