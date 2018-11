Caledonia Mining Corporation Plc.: Update der Währungssituation in Simbabwe

St. Helier, 6. November 2018 - Caledonia beobachtet jüngste Medienberichte, die sich auf bestimmte simbawische Goldbergbaugesellschaften beziehen, die die Produktion aus Mangel an Devisen zum Erwerb wichtiger Materialien eingestellt haben. Caledonia bestätigt, dass obwohl die Verfügbarkeit von Devisen in Simbabwe in den letzten Wochen anscheinend abnahm, die Produktion in der Mine Blanket ohne Unterbrechung fortgesetzt wurde. Die Währungssituation in Simbabwe erhält die höchste Aufmerksamkeit von den Währungs- und Regierungsbehörden, mit denen Caledonia auf regelmäßiger und kontinuierlicher Basis aktiv und konstruktiv zusammenarbeitet.Mark LearmonthMaurice MasonTel: +44 1534 679 800Tel: +44 759 078 1139WH IrelandAdrian Hadden/Jessica Cave/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Camilla Horsfall/Megan RayIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen StaigerTel: +44 207 138 3204www.resource-capital.chinfo@resource-capital.chHinweis: Diese Mitteilung enthält Insider-Informationen, die gemäß der Marktmissbrauchsbestimmungen (EU) Nr. 596/2014 offengelegt werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!