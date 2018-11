IAMGOLD annonce ses résultats du troisième trimestre de 2018, confirme ses prévisions et effectue une mise à jour sur ses projets de croissance montrant un rendement attendu supérieur

Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 6 novembre 2018) - IAMGold Corp. (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou « la Société ») présente ses résultats financiers consolidés et ses résultats d'exploitation du trimestre terminé le 30 septembre 2018.

« Nous maintenons nos prévisions de production pour l'exercice 2018 d'entre 850 000 et 900 000 onces attribuables et du coût des ventes entre 765 $ et 815 $ par once, un total des coûts décaissés de 750 $ et 800 $ par once produite et des coûts de maintien tout inclus entre 900 $ et 1 070 $ par once vendue, a déclaré Steve Letwin, président et chef de la direction d'IAMGOLD. Comme prévu, le troisième trimestre était plus faible que les deux trimestres précédents en raison de la pression sur la marge sur l'or et la production légèrement moindre à Rosebel. Notre état de la situation financière demeure fort, nos réserves continuent de s'accroître et nos projets de mise en valeur sont de plus en plus solides. La déclaration des réserves de Saramacca, d'une teneur pratiquement le double de celle de Rosebel, a fait augmenter les réserves de Rosebel de 51 % et a prolongé de cinq ans la durée de vie de la mine. À Essakane, nous étudions la possibilité d'ajouter des onces supplémentaires par l'optimisation du rendement de l'usine. Le report de la construction de la lixiviation en tas vers la fin de la vie d'Essakane libérerait du capital pour d'autres projets de croissance à grande valeur. Les récents résultats des études de faisabilité des projets Côté Gold et Boto montraient une augmentation des réserves et des améliorations importantes des aspects économiques par rapport aux études réalisées précédemment. Notre capacité d'ajouter une valeur considérable par l'exploration se poursuit, notamment gr ce aux résultats positifs obtenus à Nelligan et à Diakha. »

Faits saillants du troisième trimestre de 2018

La Société maintient ses prévisions de production totale et de coûts en 2018

Résultats opérationnels

La production d'or attribuable s'élevait à 208 000 onces, en baisse de 9 000 onces par rapport au troisième trimestre de 2017.

Les ventes d'or attribuables s'élevaient à 202 000 onces, en baisse de 8 000 onces par rapport au troisième trimestre de 2017.

Le coût des ventes s'élevait à 858 $ par once vendue, en hausse de 63 $ par once par rapport au troisième trimestre de 2017.

Les coûts de maintien tout inclus se chiffraient à 1 086 $ par once vendue, en hausse de 117 $ par once par rapport au troisième trimestre de 2017.

Le total des coûts décaissés représentait 830 $ par once produite, en hausse de 59 $ par once comparativement au troisième trimestre de 2017.

La marge sur l'or s'élevait à 377 $ par once, en baisse de 136 $ par once par rapport au troisième trimestre de 2017.

s'élevait à 377 $ par once, en baisse de 136 $ par once par rapport au troisième trimestre de 2017. Les prévisions de coûts en immobilisations de 2018 ont diminué de 20 millions $ à 305 millions $ (± 5 %); cette mise à jour des prévisions reflète principalement le report de dépenses au projet Saramacca, sans effet sur la date d'achèvement du projet. D'autres facteurs comprennent l'évaluation d'autres méthodes rentables d'accroître la production à Essakane et la réduction des dépenses au projet des sulfures de Sadiola.

Le 14 septembre 2018, une nouvelle convention collective de deux ans a été conclue à Rosebel et le 20 septembre 2018, les syndiqués de Westwood ont voté en faveur d'une nouvelle convention collective de cinq ans.

Résultats financiers

Les produits de 244,8 millions $ étaient en baisse de 24,0 millions $ par rapport au troisième trimestre de 2017.

Le profit brut de 7,5 millions $ était en baisse de 33,4 millions $ par rapport au troisième trimestre de 2017.

La perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres s'élevait à 9,5 millions $ ou 0,02 $ par action, comparativement à un profit net de 30,8 millions $ ou 0,07 $ par action au troisième trimestre de 2017.

La perte nette rajustée attribuable aux porteurs de capitaux propres s'élevait à 6,9 millions $ ou 0,01 $ par action comparativement au profit net rajusté de 33,7 millions $ ou 0,07 $ par action au troisième trimestre de 2017.

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation s'élevait à 11,4 millions $, en baisse de 65,6 millions $ comparativement au troisième trimestre de 2017.

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement s'élevait à 39,7 millions $, en baisse de 33,8 millions $ par rapport au troisième trimestre de 2017.

s'élevait à 39,7 millions $, en baisse de 33,8 millions $ par rapport au troisième trimestre de 2017. La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme dans des instruments du marché monétaire et la trésorerie affectée se chiffraient à 744,5 millions $ au 30 septembre 2018.

Le Moody's Investor Service a augmenté la notation de crédit à long terme d'IAMGOLD de B1 à Ba3 assortie de perspectives stables.

Développements stratégiques

Le 23 septembre 2018, la Société a annoncé une augmentation de 51 % des réserves à Rosebel, dont près des deux tiers des 1,6 million d'onces additionnelles proviennent de Saramacca, sur une base attribuable. Par rapport au plan minier publié antérieurement, lorsque Saramacca atteindra ou sera près d'atteindre la pleine production, la production moyenne annuelle attribuable de Rosebel devrait augmenter de 11 % à 295 000 onces entre 2020 et 2032 et la durée de vie de la mine de Rosebel se verra prolongée de cinq ans jusqu'en 2033.

Le 11 septembre 2018, la Société a annoncé des résultats de forage qui continuent de recouper de larges zones de minéralisation au projet aurifère Nelligan. Les principaux résultats comprenaient 56,6 mètres d'une teneur de 1,81 g Au/t, incluant 30,8 mètres d'une teneur de 2,66 g Au/t; 23,1 mètres d'une teneur de 2,59 g Au/t et 66,3 mètres d'une teneur de 1,18 g Au/t.

IAMGOLD est à un stade avancé dans ses pourparlers avec un consortium de prêteurs pour doubler la facilité de crédit existante de 250 millions $ à 500 millions $ qui lui conférera une meilleure flexibilité financière pour exécuter sa stratégie de croissance. La facilité devrait être conclue d'ici la fin de 2018.

Après la fin du trimestre

Le 1 er novembre 2018, la Société a annoncé les résultats positifs à l'issue de l'étude de faisabilité du projet Côté Gold présentant d'importantes améliorations économiques et opérationnelles par rapport aux résultats de l'étude de préfaisabilité déposée antérieurement, y compris un plan intéressant d'augmentation des réserves. Sur une base à 100 %, le total des réserves prouvées et probables a augmenté de 23 % à 7,3 millions d'onces, le total des ressources mesurées et indiquées (incluant les réserves) a augmenté de 24 % à 10,0 millions d'onces et les ressources présumées ont augmenté de 97 % à 2,4 millions d'onces. Le plan minier de référence, étayé par 88 % des réserves minérales, indiquait une durée de vie de la mine (DVM) de 16 ans comportant une production moyenne annuelle de 367 000 onces (428 000 onces annuellement en moyenne de la première à la douzième année), un total des coûts décaissés moyens sur la DVM de 594 $ par once et des coûts de maintien tout inclus de 694 $ par once. La valeur actualisée nette après impôt s'est accrue de 13 % à 795 millions $ à un taux d'actualisation de 5 % et générait un taux de rendement interne après impôt de 15,2 %. Le plan minier prolongé, étayé par le total des réserves minérales, indiquait une DVM de 18 ans, une hausse de 29% de la valeur actualisée nette à 905 millions $, à un taux d'actualisation de 5 %, et un taux de rendement interne après impôt de 15,4 %.

Le 18 octobre 2018, la Société a annoncé le recoupement d'autres intersections à haute teneur résultant du forage de définition et d'expansion au gisement Diakha du projet Siribaya. Les principaux résultats comprenaient 13,0 mètres d'une teneur de 6,05 g Au/t, 22,0 mètres d'une teneur de 2,96 g Au/t; 13,0 mètres d'une teneur de 11,6 g Au/t et 52,0 mètres d'une teneur de 1,61 g Au/t.

Prochains catalyseurs de croissance

Le module d'oxygène conçu pour améliorer la récupération à Essakane devrait être mis en service au quatrième trimestre de 2018.

La première estimation des ressources du prospect satellite Gossey à Essakane est prévue au quatrième trimestre de 2018.

La Société s'attend à recevoir de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. un paiement en trésorerie de 95 millions $ d'ici la fin de 2018 en vertu de la vente de la participation de 30 % dans le projet Côté Gold conclu en juin 2017.

L'approbation de la demande d'une concession minière pour le projet Boto auprès du gouvernement du Sénégal est attendue au premier semestre de 2019. Une décision d'investissement suivra en fonction de la stratégie globale d'investissement et de croissance de la Société.

En raison des résultats de forage encourageants, l'étude de faisabilité du projet de lixiviation en tas a été recentrée sur l'optimisation du rendement du circuit du charbon en lixiviation (CEL). La construction de l'installation de lixiviation en tas a été reportée vers la fin des activités liées au CEL conformément à une stratégie visant à diminuer les coûts en immobilisations et à générer un meilleur rendement économique.

La décision concernant la construction du projet Côté Gold est attendue au premier semestre de 2019 et la production devrait commencer vers le milieu de 2021.

Le commencement de la production à Saramacca est prévu au second semestre de 2019.

L'accroissement de la production de Westwood devrait mener à la pleine production en 2020.

La prospection avancée prévue le long du corridor de Saramacca-Brokolonko servira à confirmer la présence de minéralisation et à évaluer le potentiel des ressources.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS ET DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION



Trois mois terminés

le 30 septembre Neuf mois terminés

le 30 septembre Résultats financiers (millions $, sauf indication contraire) 2018 2017 2018 2017 Produits 244,8 $ 268,8 $ 836,7 $ 803,8 $ Coût des ventes 237,3 $ 227,9 $ 723,8 $ 692,0 $ Profit brut 7,5 $ 40,9 $ 112,9 $ 111,8 $ Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres (9,5) $ 30,8 $ 6,6 $ 519,3 $ Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres ($/action)

(0,02) $

0,07 $

0,01 $

1,12 $ Profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD1 (6,9) $ 33,7 $ 45,9 $ 43,1 $ Profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres ($/action)1 (0,01) $ 0,07 $ 0,10 $ 0,09 $ Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 11,4 $ 77,0 $ 168,0 $ 230,1 $ Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement1 39,7 $ 73,5 $ 232,7 $ 225,8 $ Importantes statistiques d’exploitation Ventes d’or – attribuables (milliers d'onces) 202 210 652 641 Production aurifère – attribuable (milliers d'onces) 208 217 651 654 Prix moyen réalisé de l’or1 ($/once) 1 207 $ 1 284 $ 1 282 $ 1 255 $ Coût des ventes2 ($/once) 858 $ 795 $ 805 $ 777 $ Total des coûts décaissés1 ($/once) 830 $ 771 $ 791 $ 757 $ Coûts de maintien tout inclus1 ($/once) 1 086 $ 969 $ 1 035 $ 978 $ Marge sur l'or1 ($/once) 377 $ 513 $ 491 $ 498 $

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2018



Rendement financier

Les produits au troisième trimestre de 2018 se chiffraient à 244,8 millions $, en baisse de 24,0 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette baisse provenait principalement d’un prix réalisé de l’or inférieur (15,6 millions $) et d’un volume des ventes moindres à Rosebel (14,6 millions $) et à Westwood (1,6 million $), en partie contrebalancés par un volume des ventes supérieur à Essakane (7,6 millions $).

Le coût des ventes au troisième trimestre de 2018 se chiffrait à 237,3 millions $, soit 9,4 millions $ de plus qu'à la même période de l'exercice précédent. L'augmentation était attribuable aux coûts d'exploitation supérieurs (8,0 millions $) et à une charge d'amortissement accrue (2,3 millions $), en partie contrebalancés par des redevances moindres (0,9 million $). Les coûts d'exploitation étaient plus élevés principalement en raison d'une hausse des coûts d'entretien et d'entrepreneurs attribuable à une production minière accrue à Essakane, d'une augmentation de l'entretien préventif à Rosebel, des paiements forfaitaires à Rosebel et Westwood conformément aux nouvelles conventions collectives et des coûts d'énergie supérieurs, en partie contrebalancés par une augmentation des frais de découverture capitalisés à Essakane et un raffermissement du dollar américain par rapport à l'euro et au dollar canadien.

La charge d'amortissement au troisième trimestre de 2018 s'élevait à 64,6 millions $, en hausse de 2,3 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette charge accrue est principalement attribuable à l'augmentation de l'amortissement des pièces de rechange et des frais de découverture capitalisés en raison de l'atteinte de zones minéralisées au cours des phases réalisées précédemment à Essakane et Rosebel, en partie contrebalancée par un accroissement des réserves à Essakane et à Rosebel.

La charge d'impôts au troisième trimestre de 2018 s'élevait à 0,5 million $, en baisse de 4,6 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent. La charge d'impôts au troisième trimestre de 2018 incluait une charge d'impôts exigibles de 24,7 millions $ (11,1 millions $ au troisième trimestre de 2017) et une récupération d'impôts différés de 24,2 millions $ (6,0 millions $ au troisième trimestre de 2017). La diminution de la charge d'impôts découlait principalement des modifications aux actifs et passifs d'impôts différés sur les résultats, des différences de l'incidence des fluctuations de change et différences entre les niveaux de résultats imposables d'une période par rapport à l'autre dans les territoires où la Société exerce ses activités.

La perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres au troisième trimestre de 2018 s'élevait à 9,5 millions $ ou 0,02 $ par action, comparativement à un profit net attribuable aux porteurs de capitaux propres de 30,8 millions $ ou 0,07 $ par action à la même période de l'exercice précédent. La baisse était principalement attribuable au profit brut moindre (33,4 millions $), aux produits d'intérêts, aux gains (pertes) sur instruments dérivés et autres placements moindres (8,1 millions $), aux frais généraux et administratifs supérieurs (1,9 million $) et aux coûts de prospection supérieurs (1,8 million $), en partie contrebalancés par des impôts sur les résultats moins élevés (4,6 millions $).

La perte nette rajustée attribuable aux porteurs de capitaux propres au troisième trimestre de 2018 s'élevait à 6,9 millions $ ou 0,01 $ par action, comparativement à un profit net rajusté de 33,7 millions $ ou 0,07 $ par action par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation au troisième trimestre de 2018 s'élevait à 11,4 millions $, en baisse de 65,6 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement attribuable au profit moindre après les ajustements hors trésorerie (32,3 millions $) et aux mouvements des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de minerai non courants (31,8 millions $), en partie contrebalancés par le règlement d'instruments dérivés plus élevés (3,5 millions $).

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement2 au troisième trimestre de 2018 s'élevait à 39,7 millions $, en baisse de 33,8 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Situation financière

La Société a clos le troisième trimestre en bonne position financière, comprenant une trésorerie, des équivalents de trésorerie, des placements à court terme principalement dans des instruments du marché monétaire et une trésorerie affectée qui se chiffraient à 744,5 millions $ au 30 septembre 2018. La baisse de 71,3 millions $ depuis le 31 décembre 2017 était principalement attribuable aux coûts en immobilisa-tions corporelles (172,8 millions $) et aux actifs de prospection et d'évaluation (31,9 millions $), à l'intérêt payé (14,3 millions $) et aux autres activités d'investissement (19,3 millions $), en partie contrebalancés par la trésorerie générée par les activités d'exploitation (168,0 millions $).





Production et coûts

La production aurifère attribuable, incluant les activités des coentreprises, se chiffrait à 208 000 onces au troisième trimestre de 2018, en baisse de 9 000 onces par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette baisse provenait des teneurs traitées et d'un débit inférieurs à Rosebel (8 000 onces) et à Westwood (3 000 onces), et des teneurs traitées moindres aux coentreprises (1 000 onces), en partie contrebalancées par des teneurs traitées plus élevées à Essakane (3 000 onces).

Les ventes d'or attribuables, incluant les activités des coentreprises, se chiffraient à 202 000 onces au troisième trimestre de 2018, en baisse de 8 000 onces par rapport à la même période de l'exercice antérieur. La diminution provenait des ventes moindres à Rosebel (11 000 onces) et à Westwood (1 000 onces), en partie contrebalancées par les ventes supérieures à Essakane (4 000 onces).

Le coût des ventes 1 par once au troisième trimestre de 2018 s'élevait à 858 $, en hausse de 8 % comparativement à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse était principalement attribuable au volume des ventes moindre à Rosebel, aux coûts d'entretien et d'entrepreneurs supérieurs en raison d'une production minière accrue à Essakane, à une augmentation de l'entretien préventif à Rosebel, à des paiements forfaitaires à Rosebel et Westwood conformément aux nouvelles conventions collectives et à un accroissement des coûts d'énergie, en partie contrebalancés par une hausse des frais de découverture capitalisés à Essakane et un raffermissement du dollar américain par rapport à l'euro et au dollar canadien.

Le coût des ventes par once au troisième trimestre de 2018 s'élevait à 858 $, en hausse de 8 % comparativement à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse était principalement attribuable au volume des ventes moindre à Rosebel, aux coûts d'entretien et d'entrepreneurs supérieurs en raison d'une production minière accrue à Essakane, à une augmentation de l'entretien préventif à Rosebel, à des paiements forfaitaires à Rosebel et Westwood conformément aux nouvelles conventions collectives et à un accroissement des coûts d'énergie, en partie contrebalancés par une hausse des frais de découverture capitalisés à Essakane et un raffermissement du dollar américain par rapport à l'euro et au dollar canadien.

Le total des coûts décaissés par once produite au troisième trimestre de 2018 s'élevait à 830 $, soit 8 % de plus qu'à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation provenait principalement d'une production moindre à Rosebel et des facteurs mentionnés plus haut.

Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au troisième trimestre de 2018 s'élevaient à 1 086 $, soit 12 % de plus qu'à la même période de l'exercice précédent. La hausse s'expliquait principalement par un coût des ventes supérieur par once et des coûts en immobilisations de maintien plus élevés.

Le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus au troisième trimestre de 2018 incluaient des gains réalisés sur instruments dérivés des programmes de couverture représentant 13 $ par once produite et 13 $ par once vendue, respectivement (7 $ et 10 $ au troisième trimestre de 2017).

Prévisions 2018

Bien que les prévisions de production de 2018 demeurent entre 850 000 et 900 000 onces attribuables, la Société a révisé la répartition de ces onces. Les prévisions de production attribuable d'Essakane ont été ajustées à entre 390 000 onces et 405 000 onces par rapport aux prévisions précédemment annoncées d'entre 380 000 et 395 000 onces. Cet accroissement reflète un meilleur débit gr ce à une plus grande disponibilité de l'usine par rapport au plan initial pour l'exercice. Les prévisions de production attribuable à Rosebel ont été révisées à entre 280 000 et 295 000 onces comparativement aux prévisions précédemment annoncées d'entre 295 000 et 310 000 onces. La diminution à Rosebel reflète des tonnages miniers et des teneurs traitées moindres au troisième trimestre de 2018. Les prévisions de production attribuable à Sadiola ont été révisées à entre 55 000 et 65 000 onces comparativement aux prévisions précédemment annoncées d'entre 50 000 et 60 000 onces. La Société conserve les mêmes prévisions en 2018 pour le coût des ventes par once entre 765 $ et 815 $, un total des coûts décaissés par once produite entre 750 $ et 800 $ et des coûts de maintien tout inclus par once vendue entre 990 $ et 1 070 $.

par once entre 765 $ et 815 $, un total des coûts décaissés par once produite entre 750 $ et 800 $ et des coûts de maintien tout inclus par once vendue entre 990 $ et 1 070 $. Les prévisions des coûts en immobilisations en 2018 ont été réduites de 20 millions $ à 305 millions $ (±5 %) en raison d'une diminution des coûts en immobilisations autres que de maintien annoncés précédemment de 165 millions $ à 145 millions $ relativement à une baisse des coûts de 10 millions $ à Rosebel, de 5 millions $ à Essakane et de 5 millions $ à Sadiola. Cette réduction à Rosebel reflète principalement le report de dépenses liées au projet Saramacca en fonction des travaux d'ingénierie définitifs, les dépenses moindres en coûts indirects et le retrait des coûts imprévus en 2018. La date d'achèvement du projet Saramacca reste la même. La réduction à Essakane correspond à l'évaluation d'autres méthodes rentables d'accroître la production et le report de la réalisation du projet de lixiviation en tas. La réduction de 5 millions $ à Sadiola tient compte d'une diminution des dépenses au projet des sulfures de Sadiola, puisqu'il n'y a toujours pas d'entente avec le gouvernement du Mali sur les conditions essentielles pour que le projet aille de l'avant.

L'engagement envers Zéro Incident se poursuit

Le taux JART3, représentant la fréquence de tous les types de blessures graves dans l'ensemble de tous les sites et fonctions d'IAMGOLD au troisième trimestre de 2018, se situait à 0,65, donc au-dessus du taux cible de 0,50. Zéro Incident demeure la priorité numéro un pour IAMGOLD qui met en place un nouveau programme de santé-sécurité comportemental pour assurer un milieu de travail plus sécuritaire.

PRODUCTION D'OR ATTRIBUABLE ET COÛTS

Production aurifère

(milliers d'onces) Coût des ventes1

($ par once)



Total des coûts décaissés2

($ par once produite)



Coûts de maintien tout inclus2

($ par once vendue)



Trois mois terminés le 30 septembre 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Propriétaire-exploitant Essakane (90 %) 96 93 809 $ 810 $ 762 $ 779 $ 993 $ 944 $ Rosebel (95 %) 67 75 921 765 893

718 1 113 898 Westwood (100 %)3 30 33 891 $ 819 856 814 1 047 907 Propriétaire-exploitant4 193 201 858 795 $ 822 $ 762 $ 1 099 $ 967 $ Coentreprises 15 16 933 883 922 985 Total des exploitations 208 217 830 $ 771 $ 1 086 $ 969 $ Coût des ventes1 ($/once) 858 $ 795 $ Coûts décaissés sans les redevances 780 $ 718 $ Redevances 50 53 Total des coûts décaissés2 830 $ 771 $ Coûts de maintien tout inclus2 1 086 $ 969 $



Production aurifère

(milliers d'onces) Coût des ventes1

($ par once)

Total des coûts décaissés2

($ par once produite)

Coûts de maintien tout inclus2

($ par once vendue)

Neuf mois terminés le 30 septembre 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Propriétaire-exploitant Essakane (90 %) 302 287 761 $ 783 $ 716 $ 746 $ 968 $ 946 $ Rosebel (95 %) 202 223 858 751 855 722 1 017 902 Westwood (100 %)3 101 96 834 819 823 792 1 003 954 Propriétaire-exploitant4 605 606 805 $ 777 $ 780 $ 744 $ 1 042 $ 978 $ Coentreprises 46 48 933 919 939 987 Total des exploitations 651 654 791 $ 757 $ 1 035 $ 978 $ Coût des ventes1 ($/once) 805 $ 777 $ Coûts décaissés sans les redevances 736 $ 705 $ Redevances 55 52 Total des coûts décaissés2 791 $ 757 $ Coûts de maintien tout inclus2 1 035 $ 978 $



ANALYSE DES ACTIVITÉS DE CHAQUE SITE MINIER

Mine Essakane - Burkina Faso (participation d'IAMGOLD - 90 %)



Essakane a produit 96 000 onces attribuables au troisième trimestre de 2018, en hausse de 3 % par rapport à la même période de l'exercice précédent essentiellement en raison des teneurs traitées supérieures. La production minière était plus élevée par rapport à celle à la même période de l'exercice précédent en raison d'une meilleure disponibilité de l'équipement. Davantage de minerai a été extrait comparativement à la même période de l'exercice précédent parce que l'extraction a atteint des zones minéralisées et moins de minerai basse teneur a été empilé. L'usine donne encore un rendement considérablement supérieur à la capacité nominale de 10,8 millions de tonnes par année, soit un débit annuel d'environ 13,5 millions de tonnes.

Le coût des ventes de 809 $ par once vendue au troisième trimestre de 2018 était comparable aux 810 $ par once à la même période de l'exercice précédent puisque l'effet des frais de découverture capitalisés supérieurs, d'un volume des ventes accru et d'un dollar américain plus ferme par rapport à l'euro a été contrebalancés par des coûts d'entretien et d'entrepreneurs supérieurs provenant d'une production minière accrue et des coûts d'énergie plus élevés.

Le total des coûts décaissés de 762 $ par once produite au troisième trimestre de 2018 a baissé de 2 % par rapport à la même période de l'exercice précédent principalement en raison des frais de découverture capitalisés supérieurs attribuable à la séquence d'exploitation, d'un volume de production accru et d'un dollar américain plus ferme par rapport à l'euro, en partie contrebalancés par des coûts d'entretien et d'entrepreneurs supérieurs provenant d'une production minière accrue et des coûts d'énergie plus élevés.

Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au troisième trimestre de 2018 s'élevaient à 993 $, plus élevés de 5 % comparativement à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une augmentation des coûts en immobilisations de maintien.

Le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus au troisième trimestre de 2018 comprenaient l'incidence des gains réalisés sur les instruments dérivés des programmes de couverture de 19 $ par once produite et de 19 $ par once vendue respectivement (10 $ et 12 $ au troisième trimestre de 2017).

Au troisième trimestre de 2018, les coûts en immobilisations de maintien de 18,6 millions $ comprenaient des frais de découverture capitalisés de 12,0 millions $, de l'équipement mobile de 1,5 million $, du développement des ressources de 1,3 million $, des pièces de rechange de 1,1 million $ et divers autres coûts en immobilisations de maintien de 2,7 millions $. Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 11,7 millions $ comprenaient la géomembrane au parc à résidus de 9,5 millions $, le projet d'étude sur la lixiviation en tas de 1,2 million $, les coûts du module d'oxygène de 0,8 million $ et divers autres coûts en immobilisations autres que le maintien de 0,2 million $.

Le module d'oxygène devrait être mis en service au quatrième trimestre de 2018, comme prévu. Ce module vise à augmenter la récupération en améliorant la cinétique et à améliorer l'efficacité du circuit en réduisant la consommation de réactifs.

En raison des résultats de forage encourageants générant une meilleure proportion de minerai destiné au CEL, l'étude de faisabilité du projet de lixiviation en tas a été recentrée sur l'optimisation du rendement du CEL à l'usine. La construction de l'installation de lixiviation en tas a été reportée vers la fin des activités du CEL. Il s'agit d'une stratégie visant des coûts en immobilisations moindres qui permettra d'utiliser le circuit de concassage du CEL pour le procédé de lixiviation en tas et qui devrait donner un meilleur rendement économique. Entre-temps, le minerai comportant une teneur correspondant à la lixiviation en tas sera empilé.

Au prospect satellite Gossey situé à environ 15 kilomètres au nord-ouest de l'exploitation Essakane, les études techniques ont bien avancé au cours du trimestre en vue d'étayer la déclaration d'une première estimation des ressources prévue au quatrième trimestre de 2018.

Perspectives

La Société a augmenté les prévisions de production d'Essakane à entre 390 000 onces et 405 000 onces par rapport aux prévisions annoncées précédemment entre 380 000 et 395 000 onces. Cet accroissement reflète un meilleur débit gr ce à une plus grande disponibilité de l'usine par rapport au plan initial pour l'exercice. Les coûts en immobilisations devraient se chiffrer à environ 135 millions $, dont 90 millions $ en coûts en immobilisations de maintien et 45 millions $ en coûts en immobilisations autres que le maintien. Les prévisions de coûts en immobilisations autres que le maintien montrent une diminution de 5 millions $ attribuable à l'évaluation d'autres méthodes rentables d'accroître la production et au report de la réalisation du projet de lixiviation en tas.

Mine Rosebel - Suriname (participation d'IAMGOLD - 95 %)

La production aurifère attribuable de 67 000 onces au troisième trimestre de 2018 était inférieure de 11 % à celle à la même période de l'exercice précédent, essentiellement en raison d'un débit et des teneurs traitées moindres. Le débit moindre de l'usine s'expliquait essentiellement par la proportion supérieure de roche dure, tandis que les teneurs étaient inférieures en raison de la séquence d'exploitation. La production minière était de 6 % inférieure à celle à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'un rel chement de la productivité de la main-d'œuvre pendant les négociations de la convention collective, qui sont maintenant terminées. L'entente finale comprend des conditions qui devraient avoir des incidences favorables sur la production minière comportant des éléments de rémunération variable étalonnée en fonction des cibles de productivité.

Le coût des ventes de 921 $ par once vendue et le total des coûts décaissés de 893 $ par once produite au troisième trimestre de 2018 étaient respectivement de 20 % et de 24 % supérieurs à ceux à la même période de l'exercice précédent. Les augmentations étaient principalement attribuables aux ventes et aux volumes de production moindre, à l'accroissement de l'entretien préventif, à la diminution des frais de découverture capitalisés en raison de la séquence d'exploitation, à la hausse des coûts d'énergie et à un paiement forfaitaire conformément à la finalisation de la nouvelle convention collective. Une convention collective de deux ans a été signée le 14 septembre 2018 qui comprenait un paiement forfaitaire de 1,7 million $ ou de 24 $ par once produite et 26 $ par once vendue.

Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au troisième trimestre de 2018 s'élevaient à 1 113 $, de 24 % supérieurs à ceux à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une augmentation du coût des ventes et des coûts en immobilisations de maintien.

Le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus au troisième trimestre de 2018 comprenaient l'incidence des gains réalisés sur les instruments dérivés des programmes de couverture de 13 $ par once produite et de 15 $ par once vendue respectivement (1 $ et 1 $ au 30 septembre de 2017).

Les coûts en immobilisations de maintien au troisième trimestre de 2018 de 11,9 millions $ comprenaient les pièces de rechange de 3,2 millions $, l'équipement mobile de 2,3 millions $, les frais de découverture capitalisés de 2,2 millions $, la gestion des résidus de 1,2 million $, l'infrastructure de la fosse de 1,0 million $, l'équipement de l'usine de 0,8 million $ et divers autres coûts en immobilisations de maintien de 1,2 million $. Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 3,8 millions $ étaient liés au projet Saramacca.

Perspectives

La Société a réduit les prévisions de production de Rosebel en 2018 entre 280 000 et 295 000 onces comparativement aux prévisions annoncées précédemment entre 295 000 et 310 000 onces. La réduction reflète une diminution des tonnages miniers et des teneurs traitées au troisième trimestre 2018. Les coûts en immobilisations devraient se chiffrer à environ 80 millions $, dont 45 millions $ en coûts en immobilisations de maintien et 35 millions $ en coûts en immobilisations autres que le maintien. Les prévisions de coûts en immobilisations autres que le maintien comportent une réduction de 10 millions $ principalement attribuable au report de dépenses liées au projet Saramacca en fonction des travaux d'ingénierie définitifs, des dépenses moindres en coûts indirects et du retrait des coûts imprévus en 2018. La date d'achèvement du projet Saramacca reste la même.

Saramacca

Le 23 septembre 2018, la Société a déclaré des réserves minérales du projet Saramacca qui ont été intégrées dans le plan de la durée de vie de la mine Rosebel (voir le communiqué de presse en date du 23 septembre 2018).

Le projet recèle des réserves minérales estimées au 1er septembre 2018, sur une base à 100 %, comprenant des réserves probables totalisant 26,5 millions de tonnes d'une teneur de 1,8 g Au/t représentant 1,54 million d'onces d'or. Aussi sur une base à 100 % du projet, les ressources indiquées (comprenant les réserves) ont été estimées à 27,9 millions de tonnes d'une teneur de 2,0 g Au/t représentant 1,76 million d'onces d'or, et les ressources présumées estimées à 11,8 millions de tonnes d'une teneur de 0,7 g Au/t représentant 273 000 d'onces d'or. Un rapport technique à l'appui a été déposé sur SEDAR le 5 novembre 2018.

Des 1,54 million d'onces de réserves de Saramacca, 66,5 % est attribuable à IAMGOLD. Cette répartition repose sur une proportion de 70 % de la participation de 95 % que détient IAMGOLD dans Rosebel en vertu de l'entente de coentreprise non constituée en société (« UJV ») avec le gouvernement du Suriname qui détient une participation de 30 % dans Saramacca.

Sur une base attribuable, les réserves de Rosebel se sont accrues de 51 %, ou de 1,6 million d'onces. Saramacca représente 64 % de l'augmentation ou 1,0 million d'onces. La roche tendre anticipée provenant de Saramacca ainsi que les améliorations au plan de durée de vie de la mine ont permis d'inclure 0,4 million d'onces additionnelles provenant du gisement Koolhoven situé dans la concession Rosebel. Les résultats positifs des études techniques menées conjointement ont fait ressortir un projet économiquement viable à Saramacca et ont justifié l'accélération de la mise en valeur du projet en prévision d'un début de l'exploitation au second semestre de 2019.

Au cours du trimestre, IAMGOLD a déposé une étude d'impact environnemental et social (EIES) à l'appui de ses demandes de permis auprès des autorités environnementales surinamaises. Les consultations publiques planifiées sont terminées et l'approbation est attendue au quatrième trimestre de 2018. Les études techniques se poursuivent et en sont à différents stades d'avancement, allant de la préfaisabilité aux études techniques détaillées, et la construction de divers éléments du projet a commencé. Des commandes fermes ont été passées pour l'achat d'une flotte de transport longue distance, et le chemin de halage entre Saramacca et la concession existante de Rosebel est rendu aux dernières étapes des études techniques détaillées. Les études d'optimisation en cours, y compris le rabattement de la nappe dans les talus, les améliorations de conception des pentes et les essais métallurgiques d'optimisation de la récupération continueront au quatrième trimestre de 2018.

Les réserves supplémentaires ainsi que les efforts continus de maîtrise des coûts ont permis de prolonger la DVM de Rosebel de cinq ans jusqu'en 2033. Lorsque Saramacca atteindra ou s'approchera de la pleine production, la production attribuable moyenne annuelle devrait se chiffrer à 295 000 onces (337 000 onces sur une base à 100 %) de 2020 à 2032. La production annuelle devrait atteindre un sommet à 362 000 onces (415 000 onces sur une base à 100 %).

Environ 12 400 mètres de forage en circulation inverse et au diamant a été réalisé au cours du troisième trimestre de 2018, y compris environ 8 500 mètres à la propriété Saramacca et environ 3 900 mètres aux propriétés adjacentes Brokolonko et Sarafina. À Saramacca, le programme de forage a étayé les études hydrogéologiques en cours et a continué de cibler des extensions potentielles des ressources ou la découverte de zones de minéralisation additionnelle latéralement au gisement.

Mine Westwood - Canada (participation d'IAMGOLD - 100 %)

Westwood a produit 30 000 onces au troisième trimestre de 2018, soit 3 000 onces de moins qu'à la même période de l'exercice précédent. La diminution était principalement attribuable à un débit et à des teneurs traitées moindres puisque les activités minières portaient sur une séquence d'exploitation dans des chantiers à plus basse teneur conformément au plan minier. Des difficultés liées au transport du minerai engendrant de plus grandes distances de transport pour acheminer le minerai jusqu'à la surface ont fait décliner le débit de la production minière. La teneur traitée de 6,50 g Au/t était inférieure à celle de 6,68 g Au/t à la même période de l'année précédente en raison du traitement d'une plus grande proportion de minerai marginal provenant des empilements pour maximiser l'utilisation de la capacité d'usinage pendant que la mine continuait d'accroître sa production. La teneur traitée, excluant le minerai marginal au troisième trimestre de 2018, atteignait 7,03 g Au/t (7,40 g Au/t au troisième trimestre de 2017). Pendant la période d'accroissement de la production, Westwood utilise la capacité d'usinage excédentaire en traitant des lots de minerai pour le compte de sites miniers voisins. Au cours du trimestre, la mine a généré des produits nets d'usinage de 0,8 million $.

Au cours du troisième trimestre de 2018, le développement souterrain à Westwood s'est poursuivi en vue d'accéder à de nouveaux secteurs d'exploitation gr ce à environ 2 100 mètres de développement latéral réalisé, donnant une moyenne de 23 mètres par jour. Au cours du trimestre, l'aménagement de la rampe centrale s'est achevé et le développement se concentrait encore sur l'aménagement de la rampe du niveau 132 qui devrait donner accès à des domaines à fortes teneurs en 2019. Le développement de l'infrastructure de futurs blocs à des niveaux inférieurs s'est poursuivi, en particulier au niveau 180 ouest qui devrait entrer en production en 2019 également.

Il y a eu peu de développement vertical au troisième trimestre de 2018. Le plan comprenait 11 500 mètres de développement souterrain en 2018, y compris du développement latéral et vertical représentant respectivement 10 800 et 700 mètres.

Le coût des ventes de 891 $ par once vendue et le total des coûts décaissés de 856 $ par once produite au troisième trimestre de 2018 étaient respectivement de 9 % et de 5 % supérieurs à ceux à la même période de l'exercice précédent. Ces hausses s'expliquaient principalement par des volumes des ventes et une production inférieurs et un paiement forfaitaire conformément à une nouvelle convention collective, en partie contrebalancés par un raffermissement du dollar américain par rapport au dollar canadien. Le 20 septembre 2018, les syndiqués ont voté en faveur de la convention collective de cinq ans, qui comprenait un paiement forfaitaire de 1,1 million $ ou de 38 $ par once produite et 38 $ par once vendue.

Les coûts de maintien tout inclus au troisième trimestre de 2018 s'élevaient à 1 047 $ par once vendue, en hausse de 15 % comparativement à la même période de l'exercice précédent. La hausse s'expliquait principalement par un coût des ventes par once supérieur et des coûts en immobilisations de maintien plus élevés.

Le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus au troisième trimestre de 2018 comprenaient l'incidence des gains réalisés sur instruments dérivés des programmes de couverture de change à néant par once produite et par once vendue (14 $ et 26 $ au troisième trimestre de 2017).

Les coûts en immobilisations de maintien au troisième trimestre de 2018 de 4,9 millions $ comprenaient des frais de développement reportés de 3,3 millions $ et divers autres coûts en immobilisations de maintien de 1,6 million $. Au troisième trimestre de 2018, les coûts en immobilisations autres que le maintien de 7,1 millions $ comprenaient des frais de développement reportés de 3,8 millions $, de la construction sous terre de 1,9 million $, du forage de développement de 0,7 million $ et divers autres coûts en immobilisations autres que le maintien de 0,7 million $.

Perspectives

Les prévisions de production de 2018 sont maintenues entre 125 000 et 135 000 onces. Les coûts en immobilisations devraient se chiffrer à environ 65 millions $, dont 25 millions $ en coûts en immobilisations de maintien et 40 millions $ en coûts en immobilisations autres que le maintien.

Mine Sadiola - Mali (participation d'IAMGOLD - 41 %)

La production aurifère attribuable de 14 000 onces au troisième trimestre de 2018 était inférieure de 1 000 onces par rapport à la même période de l'exercice précédent, essentiellement en raison des teneurs traitées inférieures. Le total des coûts décaissés de 935 $ par once produite au troisième trimestre de 2018 était de 7 % supérieur à celui à la même période de l'exercice précédent en raison d'un soutirage plus important à partir des empilements de minerai marginal. Les coûts de maintien tout inclus de 923 $ par once vendue ont baissé de 5 % comparativement à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une diminution des coûts en immobilisations de maintien.

Les activités minières ont cessé au cours du deuxième trimestre de 2018, et le traitement des empilements de minerai s'est poursuivi aux deuxième et troisième trimestres.

Une entente doit être conclue avec le gouvernement du Mali concernant les conditions d'investissement au projet des sulfures de Sadiola pour que l'exploitation n'entre pas en phase d'arrêt de l'exploitation (maintien et surveillance) lorsque le traitement des empilements viendra à terme comme prévu en 2019. Puisqu'une entente n'a toujours pas été conclue, IAMGOLD et AngloGold Ashanti, qui ensemble détiennent une participation de 82 % dans Sadiola, ont entamé un processus visant à déterminer des tiers possiblement intéressés à faire l'acquisition des participations conjointes des deux sociétés dans Sadiola. Le processus est au stade préliminaire et il n'existe aucune garantie quant aux résultats.

PROJETS DE MISE EN VALEUR



Projet de coentreprise Côté Gold - Canada



Le projet Côté Gold est une coentreprise détenue à 70 % par l'exploitant IAMGOLD et à 30 % par Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (« Sumitomo »).Achèvement de l'étude de faisabilité