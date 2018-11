Wells Fargo: Goldpreis wird um 7% steigen

Gold ist bereit zu einem Comeback, auch wenn Rallys an den weltweiten Aktienmärkten nach der kürzlichen Korrektur stattfinden, meint Wells Fargo, das einen Goldpreisanstieg von weiteren 7% erwartet. "Wir nehmen an, dass Gold sehr wohl weiterhin steigen könnte, während sich 2018 dem Ende zuneigt und 2019 vor der Tür steht; auch wenn die Aktien das auch tun", erklärte John LaForge von Wells Fargo in einem Bericht. Das 12-Monatspreisziel für Gold liege bei 1.300 Dollar, etwa 7% höher als der aktuelle Preis, berichtet Kitco News Im Oktober hatte das gelbe Edelmetall aufgrund einer Korrektur an den weltweiten Aktienmärkten um 2% zugelegt. Der sichere Hafen habe den Tradern einen guten Ort geboten, sich "zu verstecken", während der Aktienmarkt Verluste verzeichnete, merkte LaForge an. "Die physischen Eigenschaften des Goldes (es verliert seinen Glanz nicht und ist immun gegenüber Luft und Wasser) erlauben es ihm wortwörtlich die Zeit zu überdauern."Die Aufwärtsbewegung des Metalls muss jedoch nicht unbedingt nur kurzfristiger Natur sein, schrieb der Analyst weiterhin. Die Geschichte würde andeuten, dass der Goldpreis nicht notwendigerweise fallen muss. Tatsächlich könnte er steigen, wenn die meisten Aktienmärkte ihre Korrekturen beendet haben. Das neue Hoch für den Goldpreis im nächsten Jahr könnte bei etwa 1.350 Dollar je Unze liegen, hieß es von Wells Fargo.© Redaktion GoldSeiten.de