Schmuckverkäufe kurbeln Goldkonsum Chinas an

Aufgrund starker inländischer Nachfrage nahm der Goldverbrauch Chinas in den ersten drei Quartalen des Jahres weiter zu, berichtet The Standard . Der Konsum des Metalls nahm vom vergangenen Jahr um 5,08% auf 849,7 Tonnen im Zeitraum von Januar bis September zu, erklärte die China Gold Association. Die Goldschmuckverkäufe verzeichneten ein stabiles Wachstum und machten damit beinahe zwei Drittel des gesamten inländischen Goldverbrauchs aus.Die Verkäufe von industriellen Goldprodukten verzeichneten mit 24,68% die größte Entwicklung. Goldmünzen machten nur rund 2% des Goldverbrauchs aus und nahmen um 6,47% zu. Laut der China Gold Association seien die Schmuckverkäufe robust geblieben, während der Goldpreis gefallen sei. Dies habe die Verbraucher dazu angeregt, mehr zu kaufen. Währenddessen würden Investoren Gold und andere physische Vermögenswerte angesichts zunehmender weltweiter Unsicherheiten bevorzugen.Eine stabile Nachfrage nach Elektrogeräten habe zudem die industrielle Nutzung des Goldes gefördert. Dennoch zeigen die Daten, dass Chinas Goldoutput um 7,46% im Jahresvergleich auf 289,75 Tonnen in den ersten neun Monaten des Jahres gefallen ist. Seit nunmehr 11 Jahren gilt China als der weltweit größte Goldproduzent und seit fünf Jahren als der größte Goldkonsument.© Redaktion GoldSeiten.de