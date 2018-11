Macquarie - "Armselige" Fundamentaldaten werden Goldpreis zurückhalten

Der Goldmarkt könnte für den Rest des Jahres Schwierigkeiten haben, da es einen Mangel an fundamentalen Gründen gibt, die den Preis höher treiben könnten, so die australische Bank Macquarie. Es sei schwierig, übermäßig bullisch gegenüber Gold zu sein, da es keinen neuen Katalysator geben würde, der den Preis dramatisch steigen lassen könnte, meint Edelmetallanalyst Matthew Turner von Macquarie.Zu Beginn der 2000er Jahre habe Gold aufgrund größerer Veränderungen der Nachfrage eine große Rally verzeichnet, berichtet Kitco News . "Zentralbanken begannen, Gold zu kaufen, nachdem sie so lange Nettoverkäufer gewesen waren. Investoren kauften Investmentgold mittels neuer börsengehandelter Produkte und die Chinesen begannen, ihre Goldbörse aufzubauen", erklärte Turner."Aktuell sehen wir den Ausblick für Angebot und Nachfrage als ein wenig armselig. Wir wissen einfach nicht, wo der nächste große Katalysator für Gold herkommen wird." Turner fügte zudem hinzu, dass das Unternehmen der Ansicht sei, die Investitionsnachfrage könne den Preis weiter auf etwa 1.300 Dollar je Unze drücken. Doch der Markt wird nicht in der Lage sein, im aktuellen Umfeld irgendein solides Momentum zu finden.© Redaktion GoldSeiten.de