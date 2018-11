Sonderausgabe der kanadischen Maple-Leaf-Münze in Gold zum 40. Jubiläum

Die Royal Canadian Mint hat in dieser Woche zwei Sonderausgaben der weltweit beliebten Anlagemünze "Maple Leaf" vorgestellt, die die kanadische Prägestätte anlässlich des Jubiläums der Münzen im kommenden Jahr herausgibt. Die Maple Leaf in Gold feiert 2019 ihr 40. Erscheinungsjahr und auch die silberne Version der Münze wird dann bereits seit 30 Jahren erhältlich sein.Die Royal Canadian Mint hat nun eine Maple-Leaf-Goldmünze mit einem Gewicht von 1 Kilogramm und einem Feingehalt von 99,99% präsentiert. Die neue Münze weist die feinen, strahlenförmigen Linien im Hintergrund des traditionellen Ahornblattes auf, die bei den modernen Maple Leafs in Gold ein standardmäßiges Sicherheitsmerkmal sind, aber nun zum ersten Mal auch auf einer 1-kg-Münze zu sehen sind.Die Motivseite ist außerdem mit einer kleinen runden Prägung anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Münze sowie mit den Angaben zu Gewicht und Feingehalt versehen.Auf der anderen Seite sind neben dem Porträt von Queen Elizabeth II wie üblich das Prägejahr und der Nennwert zu finden. Letzter ist bei der neuen Goldmünze mit 2.500 Dollar angegeben.Die Auflage der Jubiläumsausgabe wird stark begrenzt sein. Genaue Angaben hat die Royal Canadian Mint bislang allerdings noch nicht gemacht.© Redaktion GoldSeiten.de