Sonderausgabe des "Maple Leaf" in Silber zum 30-jährigen Jubiläum

Die kanadische Münzprägestätte Royal Canadian Mint gab nun vor kurzem bekannt, dass sie zwei Sonderausgaben der beliebten Anlagemünze "Maple Leaf" herausbringen wird. Die Maple Leaf in Silber feiert 2019 ihr 30. Erscheinungsjahr und auch die goldene Version der Münze wird dann seit 40 Jahren erhältlich sein.Eine dieser Sonderausgaben ist die neue 2-Unzen-schwere Silbervariante der Münze. Doch diese Münze besitzt zudem ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal: Zum ersten Mal produziert die Prägestätte eine Silbermünze, die mit schwarzem Rhodium überzogen ist.Wie bei jeder Münze des Maple Leaf befindet sich ein Ahornblatt auf der Motivseite. Zudem sind dort auch auch die Feinheit, die Unzenanzahl und der Schriftzug "Canada" zu finden. Besonders herausstechend ist das silberne Design des Ahornblattes vor dem mit Rhodium überzogenen Hintergrund der Münze.Auf der Kehrseite der Silbermünze ist das von Susanna Blunt stammende Portrait von Elisabeth II zu sehen sowie die Jahreszahl 2019 und der Nennwert der Münze in Höhe von 10 Dollar.Die 2-Unzen-schwere und mit Rhodium überzogene Silbermünze ist auf 4.000 Stück limitiert. Die Lieferung erfolgt in einer anschaulichen roten Schatulle mit beiliegendem nummerierten Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de