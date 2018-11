Südafrika: Entwicklung des Bergbaus im September

Das Statistikamt Südafrikas gab kürzlich die Daten zur Entwicklung des inländischen Bergbaus im neunten Monat des Jahres bekannt. Die gesamte Förderleistung hat sich demnach gegenüber dem Vorjahr um 1,8% reduziert, was unter anderem auf die rückläufigen Zahlen im Goldbergbau zurückzuführen ist. Gemessen in saisonal angepassten Zahlen war jedoch eine Steigerung von 1,0% gegenüber dem August zu verzeichnen.Den Angaben zufolge lag der Goldausstoß des Landes im September 19,0% unter der Fördermenge des Vorjahreszeitraums, nachdem bereits im August und Juli ein Minus von jeweils mehr als 15% gemeldet worden war.Noch stärker verringerte sich die Kupferproduktion des Landes, die gegenüber dem September 2017 45% abnahm. Ein deutliches Minus von 19,9% ergab sich auch bei der Gewinnung von Nickel.Positive entwickelte sich im September dagegen der Diamantbergbau, dessen Ausstoß sich um 10,6% erhöhte. Ein Plus ergab sich zudem bei der Förderung von Platingruppenmetallen (+7,2%), Eisenerz (+2,0%), Chromerz (+4,2%) und Manganerz (+16,8%).© Redaktion GoldSeiten.de